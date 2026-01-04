Jagoba Arrasate: "Mi labor es sacar más rendimiento a esta plantilla"

Una mezcla entre tristeza, desesperación y enfado. Eso es lo que ha transmitido Jagoba Arrasate en la rueda de prensa tras el partido contra el Girona. "Yo no me aguanto a mí mismo ahora", ha afirmado el técnico bermellón, quien ha confesado no parar de dar vueltas a la cabeza sobre el desarrollo del partido. "No es fácil. Cuando crees que puedes tener continuidad en ciertas cosas, luego sale un partido como el de hoy y es como volver hacia atrás", ha lamentado.

Jagoba Arrasate ha reconocido que este domingo no ha sido un buen día, especialmente en el primer tiempo: "En el primer tiempo han sido mejores, hemos estado desajustados, no robábamos y con balón tampoco hemos hecho mucho daño. No hemos estado bien". En el segundo tiempo, el entrenador ha visto a un equipo "más reconocible", y que ha sido capaz de terminar el partido en campo rival y con "empuje", "pero no ha sido suficiente".

Para el de Berriatua el principal problema no ha sido físico ni mental, sino de posicionamiento: "Es un tema de posicionamiento. Cuando no estás bien ajustado, llegas tarde y parece que te falte intensidad y que no vas de lleno a los duelos y es por las distancias". El entrenador ha reconocido haberse visto sorprendido por el sistema que ha presentado el Girona: "Nos han desajustado un poquito". A estos desajustes se ha sumado el desacierto de Leo Román: "Es nuestro portero y lo tenemos que animar en estos momentos. Hoy no ha tenido su mejor día porque ese gol normalmente lo suele sacar", ha sostenido Arrasate.

En cuanto a los fichajes, el técnico del Mallorca ha sido claro: "No es momento para que yo pida aquí nada". "Yo lo que necesito lo digo de puertas para adentro. No estoy en condición de decir nada hoy cuando no hemos hecho un partido acorde a lo que estábamos haciendo", ha explicado tajante. "Mi labor es sacar más rendimiento del que estoy sacando a esta plantilla. Tenemos plantilla para salvarnos", ha afirmado. "A partir de ahí, claro que me gustaría mejorar la plantilla. La dirección deportiva tiene el mes para mejorarla y en eso está, pero sería un error por mi parte pensar que van a venir dos o tres jugadores que van a solucionar esto", ha manifestado.

Aun así, Jagoba Arrasate ha querido centrarse en mirar hacia adelante: "A partir de mañana hay que seguir insistiendo, en Vallecas ser competitivos para sumar y salir de esas posiciones". "Tenemos que terminar la primera vuelta con más puntos de los que tenemos ahora. Lo que tenemos que hacer es entrenar, corregir, analizar, mejorar y ser competitivos el domingo", ha sentenciado.