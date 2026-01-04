Fútbol | Primera División
Un equipo desesperante, por Gabriel Forteza
No es fácil definir al Mallorca de la presente temporada.
Cuando juega medianamente bien, que es pocas veces, falla ante la portería ocasiones para adelantarse en el marcador e incluso para manejar el resto del partido, como hizo contra el Elche.
Y cuando juega medianamente mal, o mal del todo, pone de los nervios.
Para empezar no se sabe a qué juega. Si por las bandas, sin con presión alta o baja, si a potenciar el balón parado…
Solo Muriqi mantiene su nivel (10 goles), Virgili insiste en su capacidad de desborde y Leo Román sostiene al equipo en más de una ocasión, pero el resto está dejando mucho que desear. No encuentro en la plantilla a nadie que esté aportando su nivel, todos están por debajo y sobre todo, jugadores llamados a manejar al equipo, casos de Darder o Torre.
El discurso empieza a cansar. Que si hay que hacerse fuertes en casa, que si jugamos contra un rival directo y en caso de ganar, no sé qué.
Tengo la sensación de que los onces se repiten tanto porque Arrasate no confía en la supuesta segunda unidad y que, cuando mira al banquillo para cambiar las cosas, no encuentra nada y cambia por cambiar, para no ser acusado de no hacer nada ante las adversidades.
No hay equipo, ni discurso, ni soluciones. ¿Y el mercado de invierno? A algo habrá que agarrarse, digo yo. ¿Ustedes qué piensan?
