Contestí merecía algo mejor, por Toni Ruiz

El Mallorca inicia 2026 del mismo modo que arrancó en 2025: con una derrota en el día en que la afición esperaba un resultado que diera algo de brillo al merecidísimo homenaje a Miquel Contestí. El tropiezo, además frente a un rival directo que abandona la zona de descenso gracias al botín obtenido en Son Moix, vuelve a sembrar dudas sobre el futuro inmediato, justo cuando parecía que el camino hacia la permanencia podía aclararse.

Arrasate haría bien en inspirarse, como parece hacerlo Míchel, en aquella máxima futbolística de Guardiola: “si tienes el balón, el rival no puede marcar”. Este domingo solo hubo un equipo que lo quiso de verdad: el Girona. En la primera media hora ya había firmado cuatro remates —dos de ellos entre los tres palos— y acumulaba más de un 65% de posesión. Y no jugábamos en Montilivi, sino en Son Moix. Quizá lo que le ocurría al Mallorca era aquello que también advirtió el técnico de Santpedor: "no basta con tener el balón, hay que saber qué hacer con él”. Y nadie lo sabía este domingo. Tal vez Virgili, pero desde luego no Darder, Morlanes o Samu. Mucho menos los laterales, Maffeo y Mojica, cuya aportación ofensiva en la primera mitad fue prácticamente inexistente. Para completar el cuadro, el Girona sí mostró eficacia en la finalización gracias a Tsygankov.

Tras el descanso el panorama mejoró levemente, pero no se vio a un Mallorca capaz de encerrar al Girona hasta que el marcador ya señalaba el 0-2, momento en el que solo quedaban los recursos desesperados: acumulación de delanteros y centros al área sin premio alguno. Dos remates entre los tres palos —uno de ellos desde el punto de penalti— son un bagaje demasiado pobre para aspirar a ganar un partido en Primera División.