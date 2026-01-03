Arrasate pide un paso adelante ante el Girona: “Ganar mañana sería muy importante”

Jagoba Arrasate ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido de este domingo ante el Girona en Son Moix (18:30), un duelo clave en la lucha por la permanencia pese a que aún no ha terminado la primera vuelta. El entrenador bermellón ha apelado a la memoria de lo sufrido en este inicio de temporada, al apoyo de la afición y a la importancia de dar un paso adelante ante un rival directo, sin perder de vista la mejora colectiva y el momento del equipo. También ha querido dar su pésame a la familia del expresidente Miquel Contestí.

Minuto de silencio por Contestí

“Hemos hecho un minuto de silencio. Mis condolencias a toda la familia. Creo que hay unanimidad en el mallorquinismo en que ha sido una de las personas más importantes en la historia del club. Cuando repasas los 105 años del Mallorca y todo lo que se ha conseguido, él está entre los más importantes, según dicen todos. Qué menos que recordarlo hoy, mañana y siempre. Mandar mucho ánimo a la familia y a los allegados”.

Objetivo del equipo

“Repetir sensaciones y resultados. Entramos ahora en un tramo de partidos muy importante. Tengo la sensación de que hemos sacado un poco la cabeza, pero como te duermas te la vuelven a meter. No solo queremos sacar la cabeza, queremos llegar hasta el cuello. Para eso necesitamos hacer un buen partido mañana, con nuestra gente, e intentar sacarlo adelante. Eso sí sería dar un paso importante”.

Convocatoria casi completa

“Nos falta Pichu, que está cerca, pero el resto están disponibles. Omar es el último en incorporarse tras jugar tres partidos en siete días. Es una alegría contar con todos. Es más difícil hacer la alineación, pero eso es lo que queremos. Tener soluciones en el banquillo mejora la competencia y el nivel de entrenamiento. Al final, normalmente gana el colectivo”.

La importancia del partido ante el Girona

“Aún no ha acabado la primera vuelta, quedan dos partidos, y vamos a acabar con más puntos. Hemos sufrido mucho y eso conviene recordarlo, porque saber de dónde vienes te hace valorar más estas situaciones. En la clasificación hemos ganado algún puesto, pero es engañoso. El Girona marca ahora mismo el descenso, está a tres puntos y si mañana nos gana nos alcanza. Está todo muy igualado y poner el ‘2’ por delante sería un paso muy importante”.

Análisis del rival

“El Girona lleva una línea ascendente. Viene de ganar en Anoeta y empatar en el Villamarín. Es un equipo peligroso, con talento y un grandísimo entrenador. Si están cómodos, lo pasaremos muy mal, así que tenemos que hacer un partido parecido al de la última vez”.

Salidas en la plantilla

“La dirección deportiva intenta mejorar la plantilla siempre. Cuando termine el mercado haremos la valoración. No se trata de ir narrando cada situación. La idea es mejorar”.

La cesión de Marc Domènech

“Creemos mucho en Marc. Ha tenido una formación distinta, todo le llegó muy rápido. Tiene grandes condiciones, pero estaba jugando menos y pensamos que, para su formación, era bueno ir a otro contexto: Segunda División, otro entrenador, otro club. Creemos que le va a venir muy bien y que sea un paso intermedio para luego hacer carrera aquí”.

Mercado de fichajes

“No estoy pensando ahora en eso. La dirección deportiva trabaja, pero yo estoy centrado en el partido de mañana: el plan, los disponibles y cómo podemos modificarlo”.

Pablo Torre

“Está disponible para mañana, pese al dolor en la mano. Espero más de él y también espero más de mí con él. Necesitamos más de Pablo y más de mí”.

Salida de Dani Rodríguez

“Fue muy doloroso, para él y para todos. El día a día estaba siendo bueno. Es un capítulo cerrado y después de las vacaciones el ambiente es bueno. Hemos trabajado bien”.

Qué Mallorca espera ante el Girona

“Intentaremos ser reconocibles. En casa ha habido partidos muy distintos, pero llevamos una dinámica buena y necesitamos ese Mallorca. Con buenas sensaciones es más fácil ganar”.

Posible convivencia entre Darder y Pablo Torre

“Las opiniones son respetables, pero si escuchas a todos es imposible hacer un once. Con distintos sistemas han tenido cabida, pero ahora estamos usando más a otros perfiles. Tengo que darle vueltas para que los buenos jugadores puedan participar juntos, para que Sergi esté a su mejor nivel y para que Pablo tire la puerta. No siempre es fácil”.