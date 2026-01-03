Alfonso Díaz: "Recordaremos siempre a Miquel Contestí por ser una figura clave en la historia del Mallorca"

El fallecimiento de Miquel Contestí ha dejado muchas reacciones en el Real Mallorca y el mallorquinismo al tratarse de una figura imprescindible en sus 110 años de historia. Su adiós a los 92 años ha despertado una oleada de reacciones alabando su figura y su trascendencia en la historia del Mallorca, club al que rescató en sus peores momentos y al que llevó a Primera División hasta en tres ocasiones.

El RCD Mallorca ha iniciado este sábado los actos de reconocimiento a una de las figuras más importantes en la historia del club con un minuto de silencio en el entrenamiento del primer equipo y las banderas a media asta tanto en el Estadi Mallorca Son Moix como en la Ciudad Deportiva Antonio Asencio.

El club, a través de un especial emitido este viernes por la noche a través de su canal de Youtube, reunió a diferentes personalidades, tanto que forman parte del club como de los medios de comunicación, para hablar sobre la figura de Miquel Contestí y el gran vacío que deja en el mallorquinismo.

Alfonso Díaz, CEO de Negocio del RCD Mallorca

"Una noticia muy triste para todo el mallorquinismo. Queremos mandar a la familia el pésame de parte de todo el Club y del presidente Andy Kholberg. Un hombre que ha marcado una época en los años 80, que dejó huella y consiguió devolver al club a donde le correspondía y sentar las bases de lo que es hoy el RCD Mallorca. Lo recordaremos siempre por ser una figura clave en la historia de la entidad, además de ser una persona cercana, austera, determinante y con un profundo sentido de pertenencia".

Jordi Horrach, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears

"Miquel ha sido un referente y siempre lo será, pero no solo para el mallorquinismo, sino para la sociedad balear. Una persona con una capacidad de sacar una empresa adelante cuando no tenían esa opciones. Viví aquella época en el Lluís Sitjar cuando era pequeño, con la primera final de Copa. En esa época se creó el verdadero mallorquinismo, ese mallorquinismo de sufrir, descender, ascender, la final de Copa. El trabajo que hizo ese hombre y que nunca esperó que tuviese rédito, eso es el mallorquinismo y hay que agradecer ese legado a él y toda esa directiva".

Pep Calvo, exempleado del club

"Él me puso como jefe de taquillas en el año 78 justo cuando acababa de llegar a la presidencia. Miquel tenía mucho carácter y tenía ideas fijas, no le hacías cambiar de rumbo. Si me hacen escoger tres presidentes, siempre recordaré a él, Jaume Rosselló y Dalmau. Miquel consolidó el club y fue introduciendo sistemas nuevos. Un año (86-87) hicimos 19.000 socios. Hacía muchos años que no se hacían tantos".

Margalida Garau, presidenta Penya Miquel Contestí de Llucmajor

"Tuvimos la gran suerte que en 2014 nos dejó usar su nombre en la Penya de Llucmajor, eso ya fue un homenaje para nosotros. Quiero agradecer a su familia, que siempre aceptó que pudiésemos usar su imagen. Miquel es una persona tan importante para el Mallorca y para nosotros y que se vaya nos hace mucho daño. Era una persona muy sabia, muy inteligente, que fue determinante por lo que le tocó vivir, lo que demuestra que era muy mallorquinista. Recuerdo cuando cambiamos el nombre de la peña y le explicamos la importancia de que tuviese su nombre, por quien era él, para poder recuperar la fuerza de las peñas, porque en ese 2014 se había perdido un poco de fuerza en las peñas por la situación del club".

Ricard Cabot, periodista y exjefe de Deportes de Diario de Mallorca

"Se va un referente absoluto del Mallorca y el mallorquinismo. Posiblemente el personaje más importante de los 110 años de historia del Club junto con Jaume Rosselló, sobre todo porque lo salvó de la desaparición y lo revitalizó hasta lo que es hoy. Es verdad que hubo altibajos, momentos muy duros, era otra época y era más gratificante para un periodista, sobre todo porque te daba muchos titulares. Era un personaje entrañable. Si no la conocías, en dos minutos te daba la sensación que lo conocías de toda la vida".

Miquel Alzamora, periodista de Última Hora

"La figura de Miquel Contestí es tan grande que no basta con unas dobles páginas del diario. El club estaba destinado a desaparecer y él pagó a los futbolistas y a través del periodista Miquel Vidal pudo contactar con Pablo Porta, presidente de la Federación de Fútbol, con quien pudo hacer una operación con la RFEF para poder hacer efectivo el pago de la deuda".