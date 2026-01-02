Muere Miquel Contestí, histórico expresidente del Real Mallorca

El fútbol y el mallorquinismo han visto cómo su día se ha teñido de luto tras conocerse este viernes el fallecimiento de Miquel Contestí Cardell (s'Arenal, 1933), icónico e histórico presidente del Real Club Deportivo Mallorca, club que dirigió desde 1978 a 1992.

Contestí es conocido como uno de los presidentes más influyentes en la historia del Real Club Deportivo Mallorca. Nacido en 1933, jugó en los juveniles del club bermellón y también ya como aficionado con los veteranos.

Asumió la presidencia del club en 1978, en un momento crítico para la entidad mallorquina. En aquellos años, el Mallorca atravesaba una situación económica y deportiva extremadamente delicada, llegando incluso a tener servicios básicos como la luz y el teléfono cortados. Y con una deuda acumulada que amenazaba su existencia. Bajo su liderazgo, el club no solo logró sobrevivir sino también resurgir.

Con el equipo en Tercera División al principio de su mandato, Contestí, abogado de profesión, se dedicó a sanear las finanzas de la entidad. Con la ayuda del empresario Pablo Porta, presidente de la Federació Española de Fútbol, Contestí consiguió un préstamo de 13 millones de pesetas de entonces (80.000 euros) de la RFEF a devolver en diez años sin intereses, lo que permitió al club seguir adelante.

Durante su presidencia, que duró casi 14 años, el Mallorca logró ascender a Primera División en tres ocasiones diferentes, alcanzando además su primera final de Copa del Rey (en Madrid contra el Atlético de Madrid, en 1991).

Uno de los aspectos más llamativos de su gestión fue la resistencia a la transformación de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas, una política que Contestí siempre criticó. Su oposición a esta conversión fue uno de los motivos por los que decidió dejar la presidencia en diciembre de 1991.