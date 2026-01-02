La magia de los Reyes Magos estará presente en el Mallorca-Girona

El Estadi Mallorca Son Moix acogerá este domingo una jornada muy especial con motivo del primer partido del año y el último de la primera vuelta de LaLiga en casa entre el Mallorca y el Girona FC, que se disputará a las 18:30 h, en una tarde pensada para disfrutar del fútbol y de la magia de los Reyes Magos.

Los pajes reales visitarán el estadio para compartir ilusión con los más pequeños y con todas las familias que vengan al estadio. Desde las 17 horas, los aficionados podrán saludar a los pajes reales en la Fan Zone, en un ambiente previo al partido cargado de fantasía y espíritu navideño.

La Fan Zone, abierta de 16:00 a 18:00 horas, contará además con una promoción especial 2x1 en Estrella Damm. Además, el Mallorca Sports Bar se suma a la celebración con promociones especiales durante la jornada, con perritos calientes a un euro y 2x1 en Estrella Damm también.

Una vez dentro del estadio, los asistentes podrán disfrutar de tortell de reis y chocolate caliente gratuitos, hasta agotar existencias, para completar una experiencia pensada para todos los públicos.

Antes del inicio del partido, ya en el interior del estadio, se vivirá uno de los momentos más especiales de la tarde con la lectura de la poesía del paje real, una carta que anunciará la llegada de los Reyes Magos.