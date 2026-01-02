Horario y dónde ver el Real Mallorca-Girona

El Real Mallorca da la bienvenida a 2026 con un partido crucial en la lucha por la permanencia en Primera División. El conjunto bermellón recibe este fin de semana al Girona FC en Son Moix, en un duelo directo entre dos rivales que pelean por escapar de la zona de descenso.

El Mallorca, dirigido por Jagoba Arrasate, terminó 2025 a solo tres puntos del descenso y afronta esta jornada 18 de LaLiga con la oportunidad de dar un paso importante en la clasificación. Enfrente estará un Girona que ocupa actualmente la antepenúltima posición de la tabla, lo que convierte el encuentro en una auténtica final para ambos equipos.

Un triunfo permitiría al Mallorca abrir brecha con el descenso

El choque ante los de Míchel puede marcar un punto de inflexión en la temporada. Una victoria del Real Mallorca le permitiría alejarse a más de dos partidos de distancia de la zona roja, un botín valioso en una Liga muy igualada en la parte media y baja de la clasificación. Un empate mantendría la situación sin cambios, mientras que una derrota devolvería a los bermellones a una situación complicada. .

El conjunto mallorquinista llega al partido en un buen momento de forma. Acumula cuatro jornadas consecutivas sin perder y en Son Moix solo ha sufrido una derrota en lo que va de temporada, en la jornada inaugural frente al FC Barcelona.

El Girona busca reengancharse fuera de casa

Por su parte, el Girona FC aterriza en Palma con la necesidad de sumar de tres para reengancharse al grupo de equipos que le preceden en la tabla. Sería su segunda victoria como visitante, tras la lograda recientemente en el Reale Arena ante la Real Sociedad. Los catalanes no podrán contar con Ounahi, ausente por su participación en la Copa de África con Marruecos.

Fecha, horario y dónde ver el Mallorca-Girona

El partido entre Real Mallorca y Girona, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga, se disputará este domingo 4 de enero a las 18:30 horas.

El encuentro podrá verse en directo por televisión a través de Movistar.