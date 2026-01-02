El Girona abre un mes de enero muy exigente para el Mallorca

Si el inicio de la temporada 2025/26 fue de extrema dureza para el Real Mallorca, con enfrentamientos contra prácticamente todos los equipos de la parte alta tanto en casa como a domicilio, enero no será muy diferente para los de Jagoba Arrasate. Tras enfrentarse este domingo al Girona (18:30 horas) en un duelo vital por la permanencia, los bermellones se medirán a Rayo Vallecano, Athletic, Atlético y Sevilla. Casi nada para comenzar un nuevo año.

El choque ante el conjunto catalán puede servir para marcar el corto y medio plazo del Mallorca en el campeonato doméstico. Situado tres puntos por encima del descenso, se enfrentan precisamente al conjunto que marca la quema en Primera División. Una victoria en clave mallorquinista supondría, además de confirmar la racha ascendente del equipo en el último mes, distanciarse en seis unidades de los tres últimos puestos y con el golaveraje momentáneo a su favor. Y en una Liga en la que a partir de la octava posición todo están tan igualado por lo bajo y en la que a cualquier equipo que se encuentra allí le cuesta un mundo ganar partidos, mantener dos de ventaja como mínimo con el antepenúltimo clasificado es un botín de gran valor.

Tras el encuentro ante el Girona, a los de Arrasate les quedará un duelo más para dar por concluida la primera vuelta, en la que el objetivo no es otro que superar los 20 puntos (cuenta con 18 actualmente), buscando la mitad de una hipotética permanencia. El rival será el Rayo Vallecano en Vallecas (domingo 11, 14 horas). Un choque, que podría cambiar de horario por la Copa del Rey, también importante de cara a la lucha por no descender. Y es que el conjunto franjirrojo, que este año compite en la Conference League (con el desgaste que ello conlleva), se encuentra también con 18 puntos en la tabla, a solo tres del descenso. De la manera que salga el Mallorca de estos dos enfrentamientos marcará su camino en las próximas semanas.

Y es que el inicio de la segunda vuelta no dará respiro a los bermellones. El sábado 17, a partir de las 16:15 recibirán en casa al Athletic Club. Un partido siempre especial y más desde que ambos se enfrentasen en la final de la Copa del Rey de 2024. Los de Ernesto Valverde, que vendrán de disputar la Supercopa de España, no están teniendo su mejor año en Liga, ya que están muy lejos de las posiciones de Liga de Campeones y de Europa League.

Los dos últimos choques del mes, para los que todavía no hay fecha ni horario, también serán muy complejos para el Mallorca. La visita al Metropolitano nunca es plato de buen gusto y medirse al Atlético de Madrid tampoco. Y para cerrar el mes, quedará recibir al Sevilla en Son Moix. Una gran oportunidad.