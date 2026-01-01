Los rivales directos del Mallorca ya se mueven en el mercado

El mercado de invierno comienza oficialmente este jueves 2 de enero y algunos equipos no pierden el tiempo. Entre ellos, varios rivales directos del Mallorca ya se están reforzando de cara a la segunda vuelta.

El primero, y el que más debe preocupar, es el Girona, que marca el descenso y al que los bermellones se enfrentan este domingo. Con la ya habitual ayuda del City Group, se espera que los de Míchel incorporen al argentino Claudio Echeverri, extremo de 19 años propiedad del Manchester City y con poco protagonismo en el Leverkusen, motivo por el que busca minutos en Montilivi. Además, según apuntan medios catalanes, el conjunto gironí también sondea a Ter Stegen, lo que significaría un gran salto en la portería.

Otro de los equipos con urgencias es el Oviedo, que ya se ha fortalecido con Nicolás Fonseca, centrocampista uruguayo cedido por el Club León. Y al charrúa se suma su compatriota Thiago Borbas, delantero que llega también en calidad de préstamo por el Red Bull Bragantino brasileño, según adelantó La Nueva España.

También destaca la cesión de Javi Galán a Osasuna desde el Atlético de Madrid, en una posición —el lateral izquierdo— donde el Mallorca está mostrando debilidad este curso.

Entre los nombres que suenan para reforzar a los clubes de abajo aparecen también Martín Satriano, delantero del Lens cedido en el Lyon, seguido por Levante, Girona y Elche; o Carlos Martín, canterano colchonero que juega de extremo y que figura entre los deseos del Rayo, según Marca. Dos perfiles, especialmente el del rojiblanco, que no vendrían mal en clave bermellona.