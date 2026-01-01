El Mallorca acuerda la cesión de Marc Domènech al Ceuta

Marc Domènech será la segunda salida del Mallorca en este mercado de invierno, ya que el club bermellón ha acordado su cesión, hasta final de temporada, al Ceuta de Segunda División. La operación, sin opción de compra y que debe cerrarse y oficializarse en breve, permitirá al joven delantero de 19 años ganar experiencia en la categoría de plata. Desde hace unos unos días, Dani Rodríguez tampoco forma patre de la plantilla que dirige Jagoba Arrasate.

El delantero, que destacó en su segundo año de juvenil con el San Francisco de División de Honor, entró en la dinámica del primer equipo la temporada pasada, en su última campaña en el fútbol de formación. Llegó a debutar en Primera División en agosto de 2024, en Son Moix ante el Sevilla (0-0). Unos días después fue titular en Leganés, partido en el que jugó 62 minutos y ganó el Mallorca por 0-1. Salió de inicio en otros dos partidos: en septiembre ante el Villarreal (derrota por 1-2, 46 minutos) y en mayo de 2025 en el campo del Rayo (0-0, 72 minutos). En total, disputó 10 partidos en Primera en la Liga 24-25.

Además, disputó 26 partidos con el Mallorca B en Segunda RFEF: fue titular en 25 y anotó 9 goles en un filial que descendió a Tercera RFEF.

Esta temporada 25-26, Marc Domènech forma parte de la primera plantilla, aunque lleva dorsal del filial (30), pero no ha contado con demasiados minutos: ha jugado en 7 partidos (en dos fue titular) con un total de 211 minutos. Sigue sin estrenarse como goleador en Primera División tras participar en 17 partidos.

En el Ceuta, donde también le darán dorsal del filial aunque vaya a formar parte del primer equipo, confían en que el mallorquín, de 19 años, aporte frescura y alternativas en ataque a un equipo que ha marcado 22 goles en 19 jornadas. El equipo norteafricano, recién ascendido, es noveno y tiene las plazas de play-off de ascenso a solo un punto.

Segunda salida tras Dani Rodríguez

La salida de Marc Domènech es la segunda que se produce en el Mallorca en este mercado de invierno. Hace unos días se resolvió la situación de Dani Rodríguez, el excapitán bermellón, que tras varios meses fuera de las convocatorias —por sus críticas al entrenador Jagoba Arrasate— finalmente rescindió su contrato.

En la rampa de salida también se encuentra Javi Llabrés. El también canterano no ha gozado de muchos minutos y tiene a varios equipos de Segunda División y de Primera RFEF interesados. El extremo mallorquín acaba contrato en junio de este año.