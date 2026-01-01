Los diez futbolistas que ya pueden negociar libremente con cualquier equipo y que el Mallorca debería vigilar

Con la llegada de enero no solo cambia el calendario, también comienza el mercado invernal y se permite negociar con futbolistas que terminan contrato con su actual club el próximo mes de junio para reforzar las plantillas de la próxima temporada, estrategia que actualmente utilizan grandes clubes como el Real Madrid con Mbappé, Rüdiger o Alaba o el Barcelona en sus peores momentos económicos con Kessié, Chistensen, Íñigo Martínez o Gündogän.

Entre todos los futbolistas que son libres de negociar desde este 1 de enero de 2026 con cualquier equipo, estos diez jugadores son los que más encajan en la realidad económica del Real Mallorca y sus necesidades deportivas.

Álvaro Núñez, lateral derecho del Elche

Álvaro Núñez, lateral derecho titular del Elche, uno de los equipos revelación de la temporada, termina contrato este verano. El jugador vasco de 25 años, criado en la cantera del Athletic Club de Bilbao, llegó al conjunto franjiverde en 2024 tras un breve paso en el Amorebieta.

Álvaro Núñez controla el balón en el Martínez Valero. / / ECF

Esta temporada el conjunto dirigido por Éder Sarabia consiguió la cesión de Héctor Fort procedente del Fútbol Club Barcelona y todo apuntaba a que sería el titular en esa posición, pero Álvaro Núñez ha conseguido mantenerse como titular gracias a su capacidad de jugar de central y de mediocentro, y ha disputado los 17 partidos de LaLiga dando dos asistencias, diez de ellos como lateral.

Ante la constante incertidumbre de si Maffeo continuará o no, el vasco es una opción a explorar.

Fran Beltrán, mediocentro del Celta

El centrocampista vallecano del Celta de Vigo parece que tiene los días contados en el conjunto de Claudio Giráldez. Tras ocho años en el conjunto gallego, el futbolista de 26 años concluye contrato y busca otras opciones. Según informa Faro de Vigo, el Sevilla es uno de los equipos interesados en hacerse con sus servicios.

Llabrés conduce el balón ante la presión de Fran Beltrán, en el partido ante el Celta / Faro de Vigo

Fran Beltrán lleva esta temporada 960 minutos disputados en 15 partidos, perdiendo protagonismo en liga y ganándolo en Europa League.

El Pacha Espino, lateral izquierdo del Rayo Vallecano

Un seguro en la banda. Una de las posiciones de la plantilla del Real Mallorca más criticadas es el lateral izquierdo con los constantes contrastes de nivel de Mojica y la anecdótica participación de Lato, la incorporación del uruguayo es de las más interesantes que ofrece este mercado.

El defensa uruguayo del Rayo Vallecano, Alfonso Espino / SERGIO PEREZ / EFE

Con 33 años, Alfonso Espino termina contrato con el Rayo Vallecano en una temporada donde su papel es residual en LaLiga, pero es importante en Conference League, donde ha disputado 6 partidos anotando dos goles y una asistencia. Su intensidad en el terreno de juego demostrada desde su paso por el Cádiz y su conocimiento de la competición ofrece un rendimiento inmediato a cualquier equipo de España que se interese en ficharle.

Domingos Duarte, central del Getafe

Muchas cosas se tienen que cerrar estos meses para que una de las posiciones donde más se necesite reforzar la próxima temporada el Real Mallorca no sea la defensa: Raíllo termina contrato, David López parece no contar para Arrase y Kumbulla volverá a la Roma tras su cesión.

Domingos Duarte, central del Getafe / Getafe CF

Domingos Duarte se perfila como una opción interesante para esta demarcación. Con sus 30 años cuenta con siete temporadas en Primera División y bajo las órdenes de José Bordalás ha crecido en sus tareas defensivas.

Aleix Febas, centrocampista del Elche

El futbolista que creía tener el Real Mallorca hace seis años lo ha encontrado el Elche con su madurez futbolística esta temporada. A los 29 años, Aleix Febas ha conseguido consagrarse como un futbolista de Primera División, siendo el timón del equipo revelación de lo que llevamos de campaña.

Aleix Febas con el Elche ante el Levante / Europa Press

El futbolista nacido en Lleida ha disputado todos los minutos de LaLiga con Éder Sarabia, anotando un gol ante el Real Madrid. Termina contrato este próximo mes de junio y su calidad aportaría frescura a un centro del campo bermellón muchas veces falto de ideas.

Seydouba Cissé, centrocampista del Leganés

El canterano del Leganés Seydouba Cissé parece afrontar sus últimos meses como futbolista pepinero. El centrocampista guineano de 24 años es de lo poco destacable de un equipo que afronta una situación complicada en Segunda División.

Seydouba Cissé del Leganés la pasada temporada ante el Atlético de Madrid / Europa Press

Fijo con Borja Jiménez el año pasado en Primera División y titular indiscutible este año en la categoría de plata, podría ser un refuerzo a coste cero interesante para un centro del campo bermellón que puede perder a Omar Mascarell, que se encuentra en la misma situación contractual de Seydouba Cissé.

Chuki, mediocentro ofensivo del Valladolid

Iván San José Cantalejo, más conocido como Chuki, es otro talento surgido de la cantera del Valladolid. A sus 21 años termina contrato con un club que tras el descenso a Segunda División no termina de ser competitivo para luchar por volver a la máxima categoría del fútbol español. Esta temporada ha disputado 859 minutos en LaLiga HyperMotion anotando cuatro goles y dando dos asistencias.

Chuki, futbolista del Valladolid / Real Valladolid

Este mediocentro ofensivo zurdo, con capacidad de jugar de extremo en ambas bandas, cuadra con la política de fichajes del Real Mallorca adoptada este verano, trayendo en propiedad a jóvenes promesas del fútbol español con gran proyección como Pablo Torre y Jan Virgili.

David Soria, portero del Getafe

Leo Román es portero del futuro del Real Mallorca, por el que se apostó por encima de Greif y que cuenta con un contrato con el conjunto bermellón hasta 2030, pero en el mundo del fútbol no se puede descartar que un equipo grande venga este verano con una oferta irrechazable sobre la mesa por el guardameta ibicenco.

David Soria. / EFE

Cogiendo el ejemplo del Espanyol con Dmitrović tras la salida de Joan Garcia al FC Barcelona, David Soria sería un portero de rendimiento inmediato mientras se sigue apostando por el desarrollo de Bergström. El portero madrileño del Getafe tiene 32 años, es una pieza clave del equipo de José Bordalás y ha disputado 288 partidos en Primera División (272 con el Getafe y 16 con el Sevilla), 2 partidos de Champions League y 13 de Europa League.

Yassine Kehta, mediocentro de Le Havre

El mercado francés ofrece desde este 1 de enero la oportunidad de contactar con Yassine Kechta, mediocentro de 23 años del Le Havre de la Ligue 1.

Yassine Kehta, mediocentro de Le Havre / Le Havre

Este futbolista franco-marroquí zurdo puede ocupar la posición de pivote y la de centrocampista, ofreciendo una alternativa a esa movilidad que tanto busca Arrasate con Samu Costa, capaz de cortar los ataques del rival y de ofrecer una alternativa en ataque para finalizar jugada o seguir con la creación de juego. Una buena opción de mercado si no se consigue la renovación de Omar Mascarell.

Ryotaro Ito, mediapunta del Sint-Truiden

Takuma Asano termina contrato con el Real Mallorca este mes de junio y desde el acuerdo de patrocinio del conjunto bermellón con la empresa japonesa Taica, la plantilla mallorquinista ha contado casi siempre con un futbolista nipón.

Ryotaro Ito, mediapunta del Sint-Truiden / Sint-Truiden

Ryotaro Ito es uno de esos talentos criados en Japón que se aventuraron a probar suerte en Europa con una edad más madura. Con 25 años abandonó el Albirex Niigata para firmar por el Sint-Truiden de la Jupiler Pro League de la liga belga. Ágil con el balón en los pies e inteligente en la creación de juego, a sus 27 años es una pieza clave de un equipo que pelea con el Brujas, Anderlecht y Union Sant-Gilloise por ser campeón de Bélgica. En 17 partidos de liga doméstica, ha conseguido 6 goles y 2 asistencias.