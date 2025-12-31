Raíllo, capitán del Mallorca: «En el último mes el equipo ha dado la cara en Liga»

Antonio Raíllo, capitán del Real Mallorca, agradeció la presencia de tantos mallorquinistas en el entrenamiento de puertas abiertas. «Siempre es bonito ver que la gente se implica, en especial los niños. Es muy especial para ellos y, si podemos aportar nuestro granito de arena para hacerles más amenas las fiestas, pues mejor», comentó.

En cuanto a la importancia de los próximos compromisos ligueros, con el Girona esperando este domingo, Raíllo fue claro. «Todos los partidos son importantes, todos valen lo mismo. Es verdad que a este se le da más importancia porque es el equipo que marca el descenso, pero quedan muchas jornadas en las que hay que sumar», señaló.

El central analizó la evolución reciente del equipo. «La dinámica del equipo en el último mes es positiva, quitando la eliminación de la Copa del Rey. Muchas veces nos quedamos con el resultado, pero el partido fue bueno. En el último mes el equipo ha dado la cara en Liga», afirmó.

Por otro lado, Raíllo también habló sobre la marcha del gallego Dani Rodríguez, que rescindió su contrato con el equipo y que está en la búsqueda de un nuevo reto. «Es una pena. Llevo ocho años con él, hemos peleado desde lo más bajo, en el barro, a lo más alto. Es una persona que ha estado conmigo en la mierda y que se vaya de esta manera es una lástima», confesó.