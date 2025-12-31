El Mallorca despide 2025 junto a los suyos

El Mallorca ha despedido 2025 junto a su afición en Son Moix. Como ya es habitual en los últimos años, el club ha programado un entrenamiento de puertas abiertas en Son Moix que ha hecho las delicias de los más de 3.500 seguidores bermellones que se han acercado al estadio.

Con la apertura de puertas a las diez de la mañana, la marabunta de aficionados ha comenzado a llenar las pastillas bajas de la Tribuna Este. Con los más pequeños agolpándose junto a la valla inferior para estar lo más cerca posible del campo, cuando el reloj casi marcaba las 10:30 horas, los futbolistas del Mallorca han ido apareciendo sobre el césped.

Muriqi, Raíllo, Maffeo y, cómo no, Virgili han sido algunos de los nombres más repetidos en la grada, que presentaba un gran aspecto. El entrenamiento, por otro lado, ha tenido poca historia. Tras ejercicios de activación y rondos, Jagoba Arrasate ha programado pequeños minipartidos en medio campo, buscando tanto la presión de los atacantes como los contraataques de los defensores. Después ha llegado un encuentro con dimensiones más grandes.

Foto de familia

Al finalizar la sesión, que ha durado cerca de una hora, ha llegado el turno de la foto de familia de toda la plantilla, con los aficionados detrás.

Tras ello, varios jugadores han repartido balones a la grada, al tiempo que se han fotografiado y han firmado autógrafos a quienes se lo pedían, algo que solo hicieron unos pocos el año pasado y que conllevó muchas críticas.

El Mallorca, que tiene un partido vital este domingo ante el Girona (18:30 horas), cierra 2025 en familia y esperando que, al igual que hace doce meses este día supuso el principio del declive, tenga el efecto contrario para lo que resta de Liga.