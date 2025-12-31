El fracaso de los cedidos del Mallorca

El Mallorca tiene un evidente problema con los cedidos. Si los fichajes que llegaron este verano, con la excepción de Jan Virgili, no han dado los frutos esperados, a esto se le añade que los jugadores que salieron en calidad de préstamo no están teniendo el rendimiento ni, sobre todo, los minutos que se esperaban. El único de los tres que se salva puede ser Dani Luna en el Huesca, pero las cesiones tanto de Cyle Larin como de Jan Salas están siendo una decepción.

El del canadiense, más que un problema, es un problemón. Es obvio que el ex del Valladolid nunca ha cuajado ni se ha adaptado a la isla y el club. Después de su enfrentamiento con la grada en el último partido que se jugó en Son Moix la temporada pasada, ante el Getafe, lo lógico era que saliera traspasado. Pero las exigencias económicas de Ortells y el sueldo del delantero disuadían a los equipos interesados. Finalmente, Larin terminó saliendo al Feyenoord en el último día del mercado.

Su estancia en Holanda está siendo para olvidar. En 11 partidos que ha podido jugar, entre Eredivisie y Europa League, tan solo ha sido titular en dos. Ha disputado 124 minutos en Liga y 165 en la competición europea. Y lleva la friolera de un gol. Con estos números, parece bastante complicado que el club neerlandés quiera ejecutar la opción de compra que se guardó.

Larin tendrá que volver a la isla cuando finalice su préstamo y la situación será un volver a empezar. Al ariete todavía le queda contrato hasta 2028, su fichaje -el segundo más caro en la historia de la entidad- todavía no está amortizado y su sueldo es de los más elevados de la plantilla. Teniendo en cuenta el pobre nivel que está dando y lo que costó que saliera en verano, será difícil que el Mallorca no pierda dinero con esta operación.

Jan Salas lucha por el balón con un rival durante un partido con el Córdoba / @CordobaCF_ofi

Otro fracaso, aunque este no supone un problema como el de Larin, está siendo la estancia de Jan Salas en Córdoba. Según apuntan tanto desde la Cope como desde ABC y Diario de Córdoba, el club bermellón valora recuperarlo ante la falta de protagonismo que está teniendo en el cuadro blanquiverde. Tan solo ha jugado tres encuentros de Liga y uno de Copa del Rey, en los que ha disputado un total de 188 minutos. Unas cifras totalmente inesperadas para un jugador que antes de llegar al conjunto cordobés fue convocado para dos amistosos con la selección española sub-20 y por el cual los andaluces se guardaron una opción de compra. En el caso de que regrese a la isla este mercado de invierno, está por ver si el Mallorca desea cederlo a otro equipo o quedárselo.

Dani Luna, controlando la pelota en un encuentro de Liga con el Huesca. / @SDHuesca

El que está teniendo más suerte es Dani Luna. El colombiano, con experiencias previas en Mirandés y Cartagena en las dos anteriores campañas, salió cedido al Huesca este verano. En los 19 partidos que ha jugado entre Liga y Copa, ha sido titular en doce y ha disputado 1.071 minutos. Unas cifras, sin duda, mejores que las de Larin y Jan Salas. El caso que más preocupa, sin duda, es el del canadiense, que puede acabar siendo un auténtico quebradero de cabeza para la entidad.