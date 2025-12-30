Los deberes de Jagoba Arrasate en el Mallorca

"El balance que hago es que el 2026 tiene que ser mejor que el 2025". Esta fue la frase que dejó Jagoba Arrasate en su penúltima rueda de prensa del año. Para que su premisa se cumpla, el Mallorca debe mejorar en muchos aspectos, tanto fuera como dentro del terreno de juego.

En lo que atañe al de Berriatua, está claro que el rendimiento del equipo respecto a lo que fueron sus primeros meses en el banquillo bermellón ha sido decepcionante. Y parte de la responsabilidad de que esto haya ocurrido es de Arrasate. El técnico vasco tiene varias tareas pendientes si quiere que el Mallorca del 2026 sea mejor que el del 2025.

La primera de ellas, sin duda, es recuperar el sello que había caracterizado a este equipor durante las últimas temporadas: la solidez defensiva. En la primera vuelta de la pasada campaña, el cuadro balear encajó 21 goles y dejó la portería a cero hasta en seis ocasiones. Esta temporada, a falta de dos partidos para que finalice el primer tramo del campeonato, son 24 goles en contra y tan solo tres encuentros sin haber concedido.

Otro de los aspectos en el que tiene que mejorar el Mallorca es el balón parado. Los bermellones tan solo han marcado dos tantos de esta manera y han encajado cuatro, situándose así entre los cinco peores equipos de la Liga en esta faceta. Con jugadores de la altura de Muriqi, Raíllo o Valjent y con lanzadores como Sergi Darder o Pablo Torre cuando está sobre el césped, estos números deberían ser mejores. El curso pasado, este balance era de cuatro goles a favor y tan solo uno en contra.

Y por último, pero más importante, es elevar la competencia interna. Los futbolistas de la ‘unidad B’ no han dado la talla en los partidos de Copa del Rey en los que han tenido la oportunidad de redimirse y demostrar que pueden tener un hueco en el once. Es evidente que hay ciertos jugadores como Takuma Asano o Pablo Torre que no están rindiendo como deberían. Pero también es deber de Arrasate recuperar a algunos efectivos para la causa y contribuir a que den su mejor nivel. Sobre todo con el cántabro, por el que el club desembolsó cinco millones este verano.

El 2026 solo será mejor si el Mallorca vuelve a ser un equipo fiable, peligroso a balón parado y con todos sus hombres comprometidos. El reto es grande, pero la responsabilidad -y la oportunidad- es, en buena medida, de Arrasate.