El Mallorca vuelve al trabajo sin tiempo que perder

El Mallorca regresa este lunes al trabajo sin tiempo que perder. Jagoba Arrasate ha citado a su plantilla para empezar una sesión, a partir de las 10:30 horas en Son Bibiloni, después de haber disfrutado de nueve días de vacaciones de Navidad. El reto que se le presenta esta misma semana a los bermellones obliga a olvidarse rápido de los turrones porque el duelo de este domingo en Son Moix es de órdago.

El Girona visita el estadio a las 18:30 horas con el cuchillo entre los dientes al ocupar uno de los puestos de descenso, con tres puntos menos que los bermellones. Y justo por eso es trascendente el duelo porque en el caso de que los baleares ganen aventajarían en seis unidades a un rival directo por la permanencia en la jornada a una sola jornada de acabar la primera vuelta. En cambio, un triunfo de los catalanes volvería a meter miedo en la clasificación y un empate supondría tirar por la borda una gran oportunidad.

Arrasate ha programado un entrenamiento en el que los futbolistas trabajarán en el gimnasio inicialmente antes de saltar al césped de la ciudad deportiva para ya realizar ejercicios con balón. Es una sesión abierta a los medios de comunicación solo en los primeros quince minutos.

La que sí será para todo el público es la del miércoles, en Son Moix, con el fin de despedir el año en un ambiente festivo. Los accesos se llevarán a cabo a través de las puertas 4 y 5 a partir de las 10 horas. 30 minutos más tarde, los profesionales saldrán al terreno de juego para empezar a sudar. Queda mucho por hacer.

Omar Mascarell

Omar Mascarell tiene opciones de regresar esta misma semana a Mallorca. El centrocampista tinerfeño, que está disputando la Copa África con Guinea Ecuatorial, cayó el domingo ante Sudán en el segundo partido (1-0) y necesita un milagro en la última jornada para no quedar eliminado -juega el miércoles ante Argelia-. Si se confirma el adiós, el pivote regresaría a la isla antes del duelo ante el Girona.