Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cabalgata de Reyes en PalmaCadáver Cala MillorFijos discontinuosMarcial RodríguezBolsas de plazasCartel Sant Antoni Muro
instagramlinkedin

Fútbol | RCD Mallorca

El Mallorca despedirá el 2025 con un entrenamiento a puertas abiertas en Son Moix

Los accesos al estadio, que abrirá sus puertas a los aficionados el 31 de diciembre, se llevarán a cabo a través de las puertas 4 y 5 a partir de las 10:00 horas, 30 minutos antes de que comience la sesión de los de Arrasate

El Mallorca ha vuelto a los entrenamientos en Son Bibiloni

El Mallorca ha vuelto a los entrenamientos en Son Bibiloni

Ver galería

El Mallorca ha regresado este lunes a los entrenamientos tras las vacaciones de Navidad, sesión que se ha realizado en Son Bibiloni / G. Bosch

Jaume A.

El Mallorca quiere despedir el 2025 con un ambiente festivo y familiar antes del crucial partido ante el Girona de este domingo. Para ello, Son Moix abrirá sus puertas el miércoles 31 de diciembre para que todos los aficionados que lo deseen puedan presenciar el entrenamiento del primer equipo. Una jornada para la que el club ha prometido varias sorpresas.

Los accesos se llevarán a cabo a través de las puertas 4 y 5 a partir de las 10:00 horas. 30 minutos más tarde, comenzará la sesión de los de Jagoba Arrasate, que han vuelto al ruedo esta mañana en Son Bibiloni para preparar el encuentro ante los de Míchel.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, la entidad bermellona y la Fundació Reial Mallorca han impulsado una acción solidaria en colaboración con la Fundación Barceló y su proyecto ALISOL (Donación de Alimentos Solidarios), que consiste en invitar a todos los asistentes al entrenamiento a traer alimentos no perecederos, que serán recogidos en los accesos del estadio. Estos alimentos se repartirán a 26 entidades benéficas que dan servicio a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión de toda la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents