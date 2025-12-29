El Mallorca despedirá el 2025 con un entrenamiento a puertas abiertas en Son Moix

El Mallorca quiere despedir el 2025 con un ambiente festivo y familiar antes del crucial partido ante el Girona de este domingo. Para ello, Son Moix abrirá sus puertas el miércoles 31 de diciembre para que todos los aficionados que lo deseen puedan presenciar el entrenamiento del primer equipo. Una jornada para la que el club ha prometido varias sorpresas.

Los accesos se llevarán a cabo a través de las puertas 4 y 5 a partir de las 10:00 horas. 30 minutos más tarde, comenzará la sesión de los de Jagoba Arrasate, que han vuelto al ruedo esta mañana en Son Bibiloni para preparar el encuentro ante los de Míchel.

Asimismo, la entidad bermellona y la Fundació Reial Mallorca han impulsado una acción solidaria en colaboración con la Fundación Barceló y su proyecto ALISOL (Donación de Alimentos Solidarios), que consiste en invitar a todos los asistentes al entrenamiento a traer alimentos no perecederos, que serán recogidos en los accesos del estadio. Estos alimentos se repartirán a 26 entidades benéficas que dan servicio a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión de toda la isla.