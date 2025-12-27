De la Fuente sigue a Leo Román: Hace diecisiete años que la selección española absoluta no lleva a ningún jugador del Mallorca

Hace diecisiete años que el Mallorca no tiene un internacional absoluto español en sus filas. Las palabras de esta semana del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, señalando a Leo Román como uno de los futuribles, alimenta una ilusión dormida desde hace tiempo.

El club está cumpliendo su quinta temporada consecutiva en Primera División, su segundo periodo más largo de la historia después de las dieciséis seguidas de su época dorada. Está asentado en la elite y tiene a varios jugadores que defienden los colores de su país -Muriqi (Kosovo), Mojica (Colombia), Asano (Japón), Bergström (Finlandia) y Omar Mascarell (Guinea Ecuatorial)-, pero ninguno lo hace con la de los mayores de España -Virgili en la sub21-.

«Tenemos cinco o seis de los mejores del mundo. Tampoco habla nadie de Robert Sánchez (Chelsea). Nadie habla de Leo Román, y Joan García, evidentemente. Tenemos porteros fantásticos en España. Ahora estamos apostando por estos tres (refiriéndose a Unai Simón, David Raya y Alex Remiro). Estamos encantadísimos con ellos, pero veremos qué pasa de aquí a junio», dijo De la Fuente en As, que volvió a elogiar al ibicenco en noviembre en La Zona 10 de Fibwi: «Es un grandísimo portero de futuro que está jornada tras jornada en todas las prelistas».

El cancerbero, de 25 años e indiscutible para Arrasate después de la venta de Greif al Olympique de Lyon, ya puede presumir de haber jugado en la selección sub21, por lo que el propio De la Fuente le conoce bien. La realidad es que es muy difícil que pueda hacer un hueco a corto plazo, pero que el técnico pronunciara su nombre es un detalle a tener en cuenta. En el caso de llamar al pitiuso, sería el undécimo jugador en la historia que ha vestido la camiseta de España siendo jugador del Mallorca. El último fue Fernando Navarro, que debutó el 4 de junio de 2008 en un amistoso contra Estados Unidos (1-0) y después el partido ante Grecia de la primera fase de la Eurocopa (2-1 con gol en ese partido de Güiza, también bermellón) en la que España se proclamó campeona.

El primer mallorquinista que jugó con la ahora llamada La Roja fue Luis García. El salmantino despuntó tanto en las cuatro temporadas que jugó en el Lluís Sitjar que en la campaña 1987-88 fue convocado por Miguel Muñoz. Fue en un amistoso disputado el 27 de enero de 1988 en el que España empató (0-0) contra la República Democrática Alemana. Álvaro Cervera fue el segundo y el último antes de la mejor etapa del club en la elite, entre 1996 y 2013. El extremo izquierdo debutó el 4 de septiembre de 1991, en un España-Uruguay (2-1).

A partir de finales de los 90 empezó a ser más habitual que hubiera internaciones españoles que jugaran en el Mallorca. Iván Campo, Vicente Engonga, Marcelino, Dani García, Nadal -el único mallorquín- y Luque son los que antecedieron a Güiza y Fernano Navarro, los únicos que han conquistado un título. A ver si Leo Román se une alguna vez a esta lista. Le queda mucha carrera por delante en Son Moix.

Internacionales españoles del Mallorca