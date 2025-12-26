El Mallorca busca un sustituto de Dani Rodríguez

Está por ver lo que deparará este mercado de invierno para el Real Mallorca, pero la salida de Dani Rodríguez debe ser sustituida durante este enero. El problema causado por el gallego, rescindido hace unos días al no entrar en los planes de Jagoba Arrasate tras su órdago público a principios de curso, ha dejado a los bermellones con una rotación menos en el centro del campo durante casi toda la primera vuelta. Ha llegado el momento de subsanarlo de una vez para elevar el nivel y el número de opciones que maneja el técnico de Berriatua.

Ahora será Ortells el que decida el perfil, pero lo que es seguro es que el Mallorca dispone de tres fichas libres. Además, en las arcas figura el suficiente remanente económico como para afrontar una operación necesaria en una plantilla tan corta de efectivos que cuenten, de verdad, para el propio Arrasate.

Dani, que maneja ofertas del Levante, Getafe y Rayo Vallecano, entre otros clubes de Primera División, fue utilizado en varias posiciones, siempre por detrás de Muriqi. Tanto en la mediapunta, como caído en una de las bandas o en el doble pivote, fue uno de los mayores asistentes de la plantilla en sus anteriores temporadas. Y un futbolista de estas características le iría muy bien al preparador vasco, que es consciente de que el club no tirará la casa por la ventana en ningún caso.

De hecho, Ortells ya ha deslizado en más de una ocasión que solo es partidario de reforzarse en invierno si aparece una oportunidad de mercado. No obstante, las carencias que ha mostrado el equipo en esta primera vuelta, evidenciadas en las alineaciones del preparador, le invitan a moverse, más allá de que también pueda llegar algún defensa o extremo más. Los tres puntos de los baleares sobre el descenso en la jornada diecisiete impiden bajar los brazos y buscar un reemplazo para Dani se antoja obligado.