El Mallorca es el segundo peor equipo del año en LaLiga

El Real Mallorca termina el 2025 como el segundo peor equipo de LaLiga (a excepción de los descendidos y recién ascendidos). Tan solo el Girona (31) ha sumado menos puntos que los bermellones (36) este año.

Los de Arrasate acumulan una media de una unidad por partido. El Leganés descendió la anterior temporada con un promedio de 1’05, para poner en perspectiva el dato.

A esto se le añaden más estadísticas negativas. En 41 partidos oficiales, tan solo se han logrado diez victorias. Desde el 2014 (9 de 42) no se habían obtenido tan pocas. En Liga, el número de triunfos ha sido ocho. El mismo que se consiguió en la primera vuelta de la pasada campaña.

En cuanto a la efectividad de cara a puerta, las cifras también son para llevarse las manos a cabeza. El cuadro balear ha marcado 40 goles, el peor registro desde el 2006, en el que se marcaron 37 en 39 encuentros.

Asimismo, en defensa se ha mostrado una versión endeble. Son 56 tantos recibidos. Desde el 2014 (58 en 42 choques) no se había encajado tanto. Este curso, además, ya son 24 goles en contra. La pasada campaña, en la jornada 18, este número se reducía a 16.

A pesar de los intentos de la parte noble del club por tratar de convencer a los mallorquinistas de que el 2025 ha sido "un buen año", los datos evidencian lo contrario. Y así lo admitió Jagoba Arrasate en su penúltima rueda de prensa. El de Berriatua dijo con cierta resignación que el balance que hacía del 2025 es que "el 2026 tiene que ser mejor".

Es cierto que este cierre, con el equipo situado en la posición más alta de la clasificación desde que comenzó el curso (decimotercero), da cierta tranquilidad. Tampoco deja de ser verdad que la línea de los últimos partidos es ascendente. Pero esto tiene que corroborarse en los dos próximos encuentros, que son los que cierran la primera vuelta del campeonato.

Los duelos ante Girona y Rayo Vallecano, sobre todo el de los catalanes, deben servir para comenzar el 2026 de una manera totalmente opuesta a como se empezó el 2025.

Primero fue la debacle de Pontevedra en la Copa del Rey (3-0). Después vino la Supercopa ante el Real Madrid, con el acoso que sufrieron los aficionados bermellones que viajaron a Yeda por parte de los seguidores árabes. La sensación es que, a partir de ahí, hubo algo que se rompió.

Aquel mal inicio se prolongó en Liga con tres derrotas seguidas (4-0 vs. Villarreal, 0-1 vs. Betis y 2-0 vs. At.Madrid), algo que no había sucedido desde que Javier Aguirre tomó el mando del banquillo bermellón en abril de 2022. En los primeros cinco choques del año, el Mallorca no marcó ningún gol y encajó 13. Para tener un mejor comienzo del 2026, no puede volver a ocurrir lo que sucedió en aquel trágico mes de enero.