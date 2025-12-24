Cinco puntos entre el décimo y el descenso

El Mallorca termina el año en la posición más alta en la que ha estado hasta ahora en la temporada, la decimotercera. Después de cuatro jornadas seguidas sin perder y con 18 puntos en el casillero, los bermellones se marchan al parón navideño con cierta tranquilidad. Pero no debe haber relajaciones, ya que el 5 de enero los de Arrasate podrían terminar las fiestas igualados con el descenso.

La distancia entre el décimo clasificado, el Sevilla, y el decimoctavo, el Girona, es de tan solo cinco puntos. Hay nueve equipos en un pañuelo. Está todo tan apretado que perder o ganar dos partidos seguidos puede catapultarte en la tabla o hundirte.

Y es por ello que el encuentro frente al equipo de Míchel del próximo 4 de enero se antoja como un choque que puede marcar un punto de inflexión en la temporada. De lograr el triunfo, el Mallorca podría acabar las Navidades en la décima plaza en el mejor de los casos y con seis puntos de ventaja sobre los catalanes, que continuarían en el pozo. Pero de perder, los de Arrasate podrían terminar la jornada empatados a puntos con la zona roja en función de los resultados de Alavés, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Valencia. El conjunto gironí no adelantaría al equipo balear debido a su pobre gol average, que está en -18, mientras que el del Mallorca se sitúa en -5.

Y el siguiente partido del año nuevo, frente al equipo madrileño, también tiene una gran importancia. Los bermellones terminan la primera vuelta jugando contra dos rivales directos. Son dos choques que, para bien o para mal, pueden marcar el devenir de la temporada.

Es vital ganar al menos uno de los dos, sobre todo el del Girona, para poder comenzar el 2026 con tranquilidad y sin que las dudas y el ruido externo copen el ambiente durante las próximas semanas en Son Bibiloni.

Para ello, el Mallorca debe mejorar sus resultados contra los rivales que están por debajo. De esos siete equipos, los de Arrasate se han enfrentado a cinco y tan solo le han ganado a uno, el Alavés. Ante el resto, son tres empates (Valencia, Oviedo y Levante) y una derrota (Real Sociedad).

El final de esta primera vuelta del campeonato debe servir para coger confianza y tener un 2026 mejor que el 2025. Si sucede lo contrario y con la clasificación tan apretada, el miedo y los temblores empezarán a palparse entre los mallorquinistas. Estos dos próximos partidos ante Girona y Rayo Vallecano pueden suponer un antes y un después.