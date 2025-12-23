El Mallorca comienza a preparar la celebración de su 110 aniversario

2026 será un año especialmente significativo para el Real Mallorca, ya que el próximo 5 de marzo se cumplirán 110 años de historia, una fecha que marcará un hito en la trayectoria de la entidad. Con motivo de esta efeméride, el club dará inicio a la conmemoración del 110 aniversario el próximo 1 de enero, con un amplio calendario de actos que se desarrollarán a lo largo de todo el año y que rendirán homenaje a su historia, a sus protagonistas y a su afición.

Entre los primeros actos destacados, el 22 de enero se celebrará un evento especial dedicado a los abonados que acumulan más de 50 años de vinculación con el club. Los abonados con medio siglo de historia dedicada al Mallorca, es decir desde 1975 o anterior, recibirán un merecido homenaje, además de hacérseles entrega de un diploma y un obsequio exclusivo de manos del propio presidente, Andy Kohlberg. Unos días después, el 26 de enero, será el turno de los 1.024 abonados con más de 25 años, quienes recibirán una insignia de plata y un diploma.

La entrega del obsequio y el diploma por el 25 y 50 aniversario de los abonados se celebrará por separado en esta primera ocasión, debido al gran número de abonados que superan los 25 años de fidelidad al club. A partir de la próxima temporada será un evento conjunto celebrado en el mismo Estadi Mallorca Son Moix.

El 27 de enero, se conmemorará además el 10º aniversario de la propiedad, en un evento que subrayará la estabilidad y el crecimiento del proyecto deportivo e institucional.

Celebración oficial en la jornada 26

La fecha más simbólica de la celebración llegará el 1 de marzo de 2026 (pendiente de confirmación del horario), cuando el club aprovechará el partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga frente a la Real Sociedad, en el Estadi Mallorca Son Moix, para celebrar de manera oficial el 110 aniversario, coincidiendo además con el Día de les Illes Balears, reforzando así el vínculo histórico entre la entidad y su tierra. El día 5 de marzo es la fecha que el club cumplirá oficialmente los 110 años de vida.

Durante todo el año el aniversario continuará presente a través de múltiples iniciativas y actos conmemorativos que lucirán el logo oficial del 110 aniversario que se ha desvelado este martes, así como el lanzamiento de una línea exclusiva de productos especiales, diseñada para celebrar más de un siglo de pasión, identidad y sentimiento.

El club afronta este 2026 como una oportunidad para mirar con orgullo al pasado, agradecer el apoyo de su afición y proyectarse con ilusión hacia el futuro.