Luis de la Fuente menciona a Leo Román en la lista de futuribles de la Selección

Luis de la Fuente pone a Leo Román entre los "cinco o seis mejores porteros" de España. El seleccionador nacional fue preguntado por Joaquín Maroto, periodista del Diario As, acerca de la figura de Joan García, guardameta del Barcelona, para la convocatoria del Mundial de 2026.

El riojano explicó que, además del arquero del club azulgrana, también hay otros porteros que no se tienen en cuenta para ir con la Selección, entre los que mencionó al ibicenco: "Tenemos cinco o seis de los mejores del mundo. Tampoco habla nadie de Robert Sánchez (Chelsea). Nadie habla de Leo Román, y Joan García, evidentemente. Tenemos porteros fantásticos en España. Ahora estamos apostando por estos tres (refiriéndose a Unai Simón, David Raya y Alex Remiro). Estamos encantadísimos con ellos, pero veremos qué pasa de aquí a marzo (cuando se juega la Finalissima) o de aquí a junio".

Esta es la segunda vez en la que De la Fuente habla sobre Leo Román en menos de un mes. El pasado noviembre, en la Zona 10, ya definió al guardameta del Mallorca como "un grandísimo portero de futuro" que está "jornada tras jornada en todas las prelistas".