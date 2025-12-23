Cuenta atrás para cinco jugadores que terminan contrato en junio con el Mallorca

Se acaba el 2025 y llega enero, el mes en el que los futbolistas que terminan contrato pueden empezar a negociar con otros clubes. En el caso del Real Mallorca, son hasta cinco los jugadores que podrían empezar a contactar con otros equipos en menos de diez días. Y uno de ellos es el capitán, Antonio Raíllo. Al cordobés se unen Omar Mascarell, Takuma Asano, Javi Llabrés y 'Pichu' Cuéllar.

En el caso de Raíllo, no es descartable que esta sea su última temporada como bermellón. El propio zaguero declaró el pasado mes de marzo en la COPE que no se veía colgando las botas en la isla y que le gustaría volver a Andalucia. "Creo que no me voy a retirar aquí, me gustaría jugar un año cerca de mi casa, ya fuera en el Córdoba o en el Málaga, sería una forma de devolver algo a mi infancia, que me ha hecho formarme. Si fuera allí no sería para arrastrarme. Y si no llega y me tengo que retirar aquí pues estará súper contento", afirmó entonces.

El central es el jugador más longevo del vestuario. Esta es su décima campaña defendiendo la camiseta del Mallorca y sigue siendo una pieza indispensable para Jagoba Arrasate, aunque con 34 años y estando la posibiilidad de que no renueve, habría que buscar un recambio. Quizá Marash Kumbulla pueda ser su reemplazo, aunque está por ver si el club quiere hacer efectiva su opción de compra de 8 millones a la Roma.

Otra de las piezas clave para Jagoba y que también termina contrato en junio es Omar Mascarell. El tinerfeño, concentrado con Guinea Ecuatorial para la Copa África, en la que debutará este miércoles, dejó claro hace dos semanas en la SER que, de momento, no ha recibido ninguna oferta de renovación. "El club se lo pensará en algún momento, digo yo. No hay nada. Mi teléfono esta operativo. A día de hoy no hay ningún contacto. A partir de enero podría firmar con cualquier club", recordó.

Omar Mascarell, durante el partido ante el Elche. / RCDM

El centrocampista remarcó también la importancia de la transparencia del club para que le comuniquen cualquier decisión, ya sea para que renueve o no, y mandó un aviso la directiva: "Si esperas a febrero ya llegas tarde". Tras aquellas declaraciones, Omar cuajó su mejor actuación con la camiseta del Mallorca, con gol y asistencia ante el Elche. Dada la importancia que está teniendo en el esquema de Arrasate y su edad (32 años), lo lógico sería ofrecerle un contrato de un año más, hasta 2027. Otra cosa es que esas condiciones le gusten al canario.

Takuma Asano, por su parte, llegó libre la temporada pasada procedente del Bochum alemán. E igual que llegó gratis, parece que se marchará de la misma manera. El extremo no está dando el rendimiento que se esperaba cuando aterrizó en la isla y su nivel está muy lejos del que mostró en sus primeros partidos con la elástica bermellona.

Takuma Asano, celebrando su gol frente al Alavés. / RCDM

En 38 partidos que ha disputado hasta ahora con el Mallorca, ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias. Unas cifras muy pobres a las que hay que añadir sus problemas con las lesiones. La pasada campaña, tan solo pudo jugar en 21 de las 38 jornadas. Y en esta, ya se ha perdido cinco encuentros de Liga. Lo normal sería que cuando acabe la temporada, la historia del japonés en el club llegue a su fin.

Por otro lado, el que vuelve a repetir la misma historia una y otra vez es Javi Llabrés. El canterano se va a enfrentar este invierno a la misma situación de las dos últimas temporadas: quedarse en el Mallorca y pelear por minutos o salir cedido a Segunda División en busca de la regularidad de la que no goza en la isla. El Zaragoza es uno de los equipos que más interesados está en el extremo.

Javi Llabrés, durante el partido ante el Athletic. / RCDM

Este curso, en Liga, tan solo ha sido titular una vez y ha disputado 122 minutos repartidos en siete partidos. Está claro que el de Binissalem que no termina de tener el protagonismo que cualquier jugador desearía y que su papel es residual. El club tendrá que decidir este mes de enero si desea quedarse con el futbolista y renovarle, o que se marche donde quiera en junio sin que genere ningún ingreso.

Y por último, está 'Pichu' Cuéllar. El experimentado guardameta, de 41 años, renovó el pasado verano un año más, en una decisión que cogió por sorpresa a muchos mallorquinistas. Su papel se reduce más a lo humano y a hacer piña en el vestuario que a lo meramente futbolístico. Con la lesión de Leo Román y la titularidad de Bergström en Liga, pudo jugar en Copa del Rey ante el Numancia, en un partido en el que hizo historia, convirtiéndose en el jugador más mayor en defender la camiseta bermellona.

Iván Cuéllar, en el partido de Copa del Rey contra el Numancia. / RCDM

Sin embargo, la apuesta de futuro del club por Nil Torreguitart, portero del filial, puede dejarle sin sitio. Teniendo en cuenta el rol que desempeña, todo apunta a que está viviendo sus últimos meses como jugador profesional en Son Bibiloni.

Mateo Joseph está cedido por el Leeds y está por ver si Ortells querría comprarlo y, además, si tendría capacidad económica para hacerlo. El Mallorca entra en un enero movido. Al director deportivo le tocará sentarse y decidir qué rumbo toma. Entre renovaciones, despedidas y dudas, el club deberá resolver pronto qué puertas se abren y cuáles se cierran.