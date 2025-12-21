El Samu Costa más acertado

Samu Costa está a su mejor nivel. El mediocentro portugués, que estuvo muchas semanas más fuera que dentro este pasado verano, fue el autor del gol del empate del Real Mallorca ante el Valencia (1-1), en el que es su tercer tanto del curso, cifra baja pero que le coloca ya como segundo máximo artillero del equipo tan solo por detrás de Vedat Muriqi.

Para que Samu llegue a donde está ha tenido que realizar un trabajo consigo mismo muy importante. El portugués, al finalizar la temporada pasada, tenía claro que quería cambiar de aires a pesar de haber sufrido un bajón importante en su juego. Dar el salto a otro equipo con objetivos más ambiciosos y que, de poder ser, le diese la oportunidad de jugar en Europa.

Con Jorge Mendes, quizá el agente de futbolistas más famoso, a los mandos, tan solo parecía cuestión de tiempo que encontrara destino. Pero no fue así y le tocó asumir que seguiría en el Mallorca –ha cambiado de agencia de representación–.

Le costó entre poco y nada volver a ser un fijo para Arrasate, que tiene en el de Aveiro a uno de sus fijos en el once. Samu, que habitualmente ha jugado de pivote, ocupa actualmente una altura mucho más alta en el centro del campo, algo que le ha pedido Arrasate desde su llegada a la isla. Como interior, se deja ver muchas veces por el área contraria para probar fortuna.

Y este viernes, frente al Valencia, se llevó el premio al finalizar una jugada a balón parado. Antonio Sánchez la puso al área, Antonio Raíllo ganó el salto y Samu, que se quedó en el punto de penalti, la empaló para marcar. Con este ya son tres los goles que ha anotado este curso, aunque, a diferencia de los otros dos, es el primero que sirve para que el Mallorca puntúe.

El primer gol del curso, y que le valió el premio a mejor tanto del mes, fue el que anotó en San Mamés en la derrota frente al Athletic Club. Aquel día, en un centro-chut, el balón sorprendió a Unai Simón, que nada pudo hacer para detenerlo. Un gol que significaba el empate a pocos minutos para el final, aunque finalmente los locales se impusieron. El segundo fue poco después, en la derrota frente al Villarreal. Tras adelantarse los de Marcelino, el ‘12’ bermellón empató poco después con un gran tiro cruzado. Pero, al igual que ante el Athletic, tampoco sirvió de nada, ya que los locales se acabaron llevando el triunfo.

«Trabajo mucho para mis compañeros y me siento bien, ojalá meter más goles. Toca disfrutar ahora de estos días y empezar el 2026 con más puntos y victorias», afirmó el jugador tras acabar el choque ante el Valencia.

Samu Costa, cuyas virtudes como la intensidad o la agresividad son algunas de las que adolecen gran parte de sus compañeros, acumula tanto mallorquinistas a su favor como algunos en su contra. Su forma de afrontar cada jugada, que alguna vez le ha acarreado algún problema, y su exceso de confianza en ocasiones con la pelota hacen que el jugador sea uno de los más seguidos de cerca en cada choque.

Con el Mundial de 2026 a la vista, uno de los sueños de Samu es defender la camiseta de Portugal en una gran cita, por lo que no es de extrañar que haya elevado sus prestaciones en las últimas semanas. A pesar de que no ha contado con la confianza del seleccionador Bob Martínez, sabe que cualquier ínfima posibilidad reside en ser de los mejores del Mallorca y en mejorar en registros en los que no destacaba. Este curso se está destapando ante el gol y a la vuelta de las fiestas querrá más.