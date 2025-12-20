Otra vez Mojica y Maffeo salen en la foto del gol encajado del Mallorca

El Mallorca tiene un problema en los laterales. En Mestalla volvió a evidenciarse, pero llueve sobre mojado en un asunto al que Arrasate no le encuentra solución. Mojica y Maffeo vuelven a salir en la foto del gol del Valencia, como en la anterior jornada ante el Elche, sin ir más lejos, por su falta de anticipación y contundencia. También es cierto, no obstante, que sería injusto no señalar a un sistema defensivo que les deja con pocas ayudas.

Los bermellones iban ganando gracias al buen gol de Samu Costa en el minuto veintidós, pero a partir de ahí se le hizo el campo muy cuesta arriba. Los locales empezaron a apretar, con llegadas muy fáciles en los dos flancos con superioridad, lideradas por Gayà y Thierry, que Arrasate no supo abortar hasta la segunda parte. Y en una de esas llegó el tanto del empate. Mojica volvió a mostrarse muy blando a la hora de defender para facilitar que el propio Thierry hiciera lo que quisiera por su derecha.

Es cierto que el internacional colombiano no tuvo colaboración. Sin embargo, lo podría haber hecho mucho mejor para evitar que el luso tuviera todo el tiempo del mundo para habilitar a Hugo Duro, que se anticipó a Maffeo para anotar el 1-1 en el segundo palo. Y ese es justo otro defecto que necesita corregir urgentemente el Mallorca.

La espalda del lateral derecho es un regalo para los rivales, que le han cogido la medida para crear peligro. El Valencia lo aprovechó en esa acción y lo intentó muchas más veces con la misma fórmula, yendo de fuera hacia adentro, aunque sin fortuna, con un palo de Gayà, o gracias a un paradón de Leo Román a remate de Beltrán. No obstante, esto va mucho más allá de haber encajado en una acción puntual. Arrasate debe darle una vuelta a este tema si pretende sufrir menos en 2026.