Arrasate, sobre la salida de Dani Rodríguez: "Con esta situación hemos perdido todos"

Jagoba Arrasate ha sido muy claro sobre cómo ha vivido el castigo de Dani Rodríguez y su rescisión de contrato con el Mallorca este jueves. El técnico bermellón confiesa que ha sido una situación muy dura para él: "Ha sido lo más difícil que me ha pasado como entrenador. Somos personas, tenemos emociones y lo he pasado muy mal y él también. Hay que tomar decisiones. Tener en mi caso la conciencia tranquila me ha ayudado un poquito, pero ha sido una situación complicada.

El de Berriatua admite que con esta marcha ninguna parte vence: "Con esta situación hemos perdido todos. No hay ganadores. Ha entrenado muy bien y le deseo lo mejor. Más allá de esa acción en concreto, son siete años y medio aquí. Ha hecho historia y el año pasado hizo una gran temporada sin ir más lejos".

Dani Rodríguez rescinde con el Mallorca

El jugador de Betanzos se ha desvinculado del club bermellón este jueves. El futbolista renuncia a una gran parte del sueldo que le queda por cobrar hasta junio de 2026 para tener la oportunidad de volver a jugar a fútbol después del castigo de Jagoba Arrasate por hacer públicos dos comunicados cargando contra él.

Ese es el motivo principal de la renuncia de Dani Rodríguez. Quiere volver a sentirse futbolista. Estos meses de ostracismo han sido muy duros para él porque desea seguir rindiendo en los terrenos de juego al máximo nivel.

El Mallorca se quiere proteger ante la salida de Dani Rodríguez. Por eso, el club bermellón le ha puesto una cláusula del miedo al futbolista de Betanzos para no enfrentarse a él en el caso de que fiche por un equipo de Primera División.

Es una condición habitual entre cesiones, pero la entidad palmesana no quiere correr ese riesgo porque conocen a la perfección de que Dani Rodríguez es un futbolista capaz de desequilibrar un encuentro.

"He pagado un precio demasiado alto"

Dani Rodríguez se quiso despedir por segunda vez del mallorquinismo. Primero lo hizo con unas declaraciones a los medios del club y después a través de sus redes sociales con una carta. El futbolista gallego rescindió este jueves su contrato con la entidad bermellona tras una trayectoria de siete temporadas y media. Agradeció a todos los compañeros, cuerpos técnico y demás trabajadores del Mallorca durante siete años y medio.

Afirma que se marcha orgulloso de todo lo que ha conseguido con el Mallorca: "Dos ascensos, 282 partidos oficiales con esta camiseta, participar más o menos, en un gol cada cuatro partidos entre goles y asistencias. Convertirme en el máximo asistente de la historia del Mallorca. Jugar una Supercopa de España y una final de Copa del Rey. Y poder cumplir el sueño de marcar en una final de Copa. Todo eso se queda conmigo, con mi mujer y con mis hijos para siempre. Es algo que nadie nos podrá quitar".

Agradeció también haber coincidido con compañeros, cuerpos técnico y empleados de la entidad bermellona: "Quiero dar las gracias a todos los empleados del club: los que no salen en las fotos, pero sin los que nada funciona. Utilleros, fisios, médicos, gente de oficinas, de mantenimiento… gracias por vuestro trabajo, por vuestro cariño del día a día. Gracias también a todos mis compañeros, a todos los que han pasado por el vestuario en estos siete años y medio. Ojalá guardéis un buen recuerdo de mí. He intentado ser un buen profesional, un buen compañero y, cuando me tocó, un buen capitán. Si en algo pude ayudaros, si en algo pude ser ejemplo, me doy por satisfecho.Gracias a todos los cuerpos técnicos con los que he coincidido estos años. He aprendido muchísimo de cada uno: de fútbol y también de vida".

"Aprovecho también para pedir disculpas si en algún momento he fallado, si he sido demasiado intenso, si me he equivocado en las formas. Soy una persona imperfecta, como cualquiera.Pero sí creo honestamente que, en estos siete años y medio, las veces que me he podido equivocar ha sido defendiendo al club y al grupo", cuenta y añade: "También siento que, en esta última situación, he pagado un precio demasiado alto… pero lo acepto, lo respeto y sigo adelante sin rencor, con la conciencia tranquila de haber dado siempre todo por este escudo".