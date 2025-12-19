Raíllo: "El paso adelante del Valencia ha sido más acierto suyo que demérito nuestro"

Antonio Raíllo dio la asistencia del gol a Samu Costa en el empate a uno del Mallorca contra el Valencia en Mestalla. Los bermellones comenzaron bien, pero los de Corberán reaccionaron y fueron superiores durantela mayor parte del encuentro: "El equipo al principio ha estado francamente bien hasta el gol. A partir de allí, el Valencia ha dado un paso adelante, no nos ha dejado combinar. Es más acierto suyo que demérito nuestro. En una situación en la que los dos equipos se juegan la vida, el factor campo influye mucho".

Le hubiera gustado más ganar, pero no se va con un sabor amargo: "La victoria siempre es mejor. Hay que quedarse con la parte positiva, son cuatro partidos sin perder. Eso es algo a lo que agarrarse. Ves que haces muchas cosas bien y mejorar en las que teóricamente no estamos tan bien. En esa faceta, la fortaleza defensiva llevamos pocas porterías a cero es grupal y colectivo. Hay que mejorarlo y trabajarlo. Y seguir la dinámica positiva de saber que no todo está hecho".

Sobre jugar con la máscara asegura que se tiene que habituar: "Es bastante incómoda, sobre todo por la visión. Somos profesionales y es lo que hay".