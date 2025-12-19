El Mallorca busca en Mestalla una Feliz Navidad

El Mallorca afronta esta noche su último partido de este complicado 2025. Los bermellones visitan Mestalla para enfrentarse al Valencia en un duelo en el que ambos equipos están necesitados (21:00 horas/DAZN). Los de Arrasate están situados en la decimocuarta posición, aunque con una ventaja de tan solo dos puntos sobre el descenso, que lo marca el Girona. El conjunto ‘che’, por su parte, se encuentra al filo de la zona roja, empatado a puntos con los catalanes. Es decir, el que pierda tiene posibilidades de acabar el año en el pozo.

El cuadro balear llega al choque golpeado en lo emocional tras la eliminación copera ante el Deportivo. En Liga, no obstante, buscan prolongar su racha de tres partidos sin conocer la derrota después de vencer al Elche el pasado sábado (3-1). Es la primera vez en todo el campeonato que los de Arrasate encadenan tres encuentros sin perder, y en Mestalla quieren que ese número siga aumentando. Pero se enfrentan a su talón de Aquiles, que es jugar lejos de Son Moix, donde tan solo han sumado cuatro puntos de los 24 posibles -victoria al Sevilla (1-3) y empate ante el Oviedo (0-0)-. Además, el Mallorca solo ha ganado tres veces al Valencia en Mestalla. La última vez fue en la 2022/23, con goles de Muriqi y Kang-In Lee (1-2).

Para el duelo ante los de Corberán, Arrasate dispone de todos sus efectivos salvo Omar Mascarell, concentrado con Guinea Ecuatorial para la Copa África. El técnico recupera para la causa a Samu Costa, que se perdió el encuentro anterior por acumulación de tarjetas. Estaba la incógnita de Manu Morlanes, que salió tocado del partido ante los ilicitanos, pero finalmente el centrocampista maño entró en la convocatoria.

El técnico valencianista, por su parte, tiene las dudas de Arnaut Danjuma y de Lucas Beltrán. El neerlandés tiene molestias en el tobillo y su disponibilidad dependerá de las sensaciones que tenga; mientras que el argentino padece un proceso viral, aunque desde el club confían en que pueda estar disponible para el encuentro.

El conjunto ‘che’ llega con el billete para los octavos de final de la Copa del Rey, tras haber vencido a domicilio al Sporting de Gijón (0-2). En Liga, sin embargo, acumulan tres partidos sin ganar.

Se trata de un duelo vital para ambos, en lo clasificatorio pero sobre todo en lo anímico. El que salga derrotado vivirá un parón navideño convulso. En el caso de lograr el triunfo, el Mallorca se alejaría de la zona baja y alcanzaría los 20 puntos, la mitad de los famosos 40 que se marcan para conseguir la permanencia. Los bermellones volverán a encomendarse a los destellos de Jan Virgili y al buen momento goleador de Muriqi para tener una Navidad tranquila.