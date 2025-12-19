Jagoba Arrasate: "El partido se ha igualado cuando hemos puesto cinco defensas"

Jagoba Arrasate se marcha a las vacaciones de Navidad con una calma tensa. El Mallorca suma cuatro jornadas puntuando, pero el empate cosechado en Mestalla contra el Valencia pudo haber sido una derrota. El técnico bermellón asegura que consiguieron parar el ciclón de los de Corberán porque cambiaron "a una defensa de cinco".

Para el de Berriatua, hubo fases muy diferenciadas durante el encuentro: "Ha habido tres partidos claramente. Un inicio en el que hemos estado muy bien y nos hemos adelantado en el marcador. Un final del primer tiempo e inicio del segundo en el que el Valencia nos ha superado, nos ha empatado y nos ha podido hacer el segundo. Y con el cambio del sistema el choque se ha igualado y ha estado para los dos equipos. Es un punto trabajado y después de la victoria contra el Elche lo tenemos que dar por bueno".

El Valencia arrinconó al Mallorca al final del primer tiempo y tuvo que defender muy cerca del área: "En la primera hora hemos tenido mucha personalidad y secuencias buenas con el balón. Podíamos descansar con la pelota. Poco a poco, la hemos ido perdiendo y las situaciones exteriores no las hemos defendido bien. Llegaban con Gayà y Correia y nos ha costado mucho. Había que poner freno a eso porque el campo estaba cuesta abajo para ellos. Con el cambio de sistema creo que hemos estado mejor y el partido se ha igualado. Del 30 al 60 nos han hundido y nos han sacado centros. Así es difícil".

A pesar de quitar a un extremo como VIrgili e introducir a un central como Kumbulla, Arrasate no daba el punto por bueno: "Queríamos estar mejor ubicados en el campo. Teníamos problemas y con línea de cinco defendimos mejor la amplitud y optamos por modificar el sistema".

Se ha generado un agujero en la banda izquierda segunda parte donde Mojica ha sufrido: "El rival cambia cosas y ataca. Ha cambiado la ubicación de Almeida, hacían la salida de tres con Pepelu y nos atraían, cuando saltaba Antonio nos giraban el juego y podían profundizar. Son varias cosas que no pudimos cambiar hasta modificar el dibujo y creo que allí se ha igualado. Es demérito nuestro, pero también acierto suyo".

"Ellos dirán que han tenido un palo y una oportunidad que ha sacado Leo, nosotros hemos tenido la de Mateo Joseph. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, con momentos mejores y peores, y cuando tienes el premio del punto, lo das por bueno", subraya el técnico.

Arrasate desvela que no pedirá regalo de Reyes Magos, sino de Olentzero: "No sé si le conocéis. Hace carbón allí en el País Vasco y trae regalos. Pido sobre todo salud y con el trabajo espero que vengan mejores resultados".

Sobre la salida de Dani Rodríguez, quiere pasar página: "Con esta situación hemos perdido todos. No hay ganadores. Ha entrenado muy bien y le deseo lo mejor. Más allá de esa acción en concreto, son siete años y medio aquí. Ha hecho historia y el año pasado hizo una gran temporada sin ir más lejos.

"Ha sido lo más difícil que me ha pasado como entrenador. Somos personas, tenemos emociones y lo he pasado muy mal y él también. Hay que tomar decisiones. Tener en mi caso la conciencia tranquila me ha ayudado un poquito, pero ha sido una situación complicada", apunta.

Sobre la situación física, explica que Morlanes ha hecho "un gran esfuerzo y ha aguantado lo que ha aguantado" y de Kumbullaestá a la expectiva para saber en qué queda la luxación.

Eso sí, el Mallorca acaba 2025 puntuando: "El rayo de luz es que son cuatro jornadas sumando. En casa hacemos las cosas bien y en las últimas salidas hemos puntuado, me da cierta esperanza sabiendo que todavía hay que mejorar".