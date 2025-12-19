Getafe, Rayo y Levante se interesan en Dani Rodríguez

A Dani Rodríguez no le faltan equipos que llaman a su puerta. El jugador de Betanzos rescindió este jueves su contrato con el Mallorca para seguir sintiéndose futbolista tras casi cuatro meses sin ir convocado y, según avanza el periodista especializado en mercado de fichajes, Matteo Moretto, Getafe, Rayo y Levante se han interesado por él.

Son equipos de Primera División con los que Dani Rodríguez podría seguir jugando en la élite del fútbol español a sus 37 años. Los dos primeros están haciendo una buena temporada, están fuera del descenso, y en caso del club vallecano tiene más mérito porque también compite en la Conference League. En cambio, el conjunto de la Comunidad Valenciana, marcha colista y parece muy díficil que pueda revertir la situación.

Si finalmente el gallego acaba en alguno de estos tres conjuntos no podría enfrentarse al Mallorca en la segunda vuelta. En el acuerdo de rescisión ambas partes sellaron la cláusula del miedo y de esta forma no habría un reencuentro al menos en la primera parte de 2026.

Dani Rodríguez ya fue relacionado con el Deportivo de la Coruña. El Diario As informó que el jugador de Betanzos está en la lista para reforzar al club de cara a la segunda vuelta con el difícil objetivo de subir a Primera División.

Queda claro que, a pesar de estar casi cuatro meses sin entrar en una convocatoria, muchos son los equipos interesados en hacerse con sus servicios y que la camiseta del Mallorca no será la última que vista Dani Rodríguez en su trayectoria deportiva.