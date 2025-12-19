Dani Rodríguez se despide del mallorquinismo: "He pagado un precio demasiado alto"

Dani Rodríguez se quiso despedir por segunda vez del mallorquinismo. Primero lo hizo con unas declaraciones a los medios del club y después a través de sus redes sociales con una carta. El futbolista gallego rescindió este jueves su contrato con la entidad bermellona tras una trayectoria de siete temporadas y media. Agradeció a todos los compañeros, cuerpos técnico y demás trabajadores del Mallorca durante siete años y medio.

"Todo tiene un principio y un final, y hoy me toca afrontar uno de los momentos más difíciles de mi carrera: decir adiós.La etapa más bonita y más exitosa de mi vida profesional llega a su fin, y estos días, dándole vueltas a qué decir, solo había una palabra que se repetía en mi cabeza: gracias. Pero un “gracias” en mayúsculas, porque dentro de ese “gracias” caben muchas personas y muchos momentos. Quiero dar las gracias a la vida por haberme cruzado con el Mallorca en mi camino, no solo profesional, sino también personal. ", arranca el texto.

Continúa explicando lo feliz que fue él y su familia en la isla: "Mi familia y yo nos enamoramos de la isla y de su gente: del mallorquín y la mallorquina, de sus costumbres, de su humor, de esa amistad que al principio cuesta, pero que cuando llega es para siempre. Lo que hace especial a esta isla no son solo sus playas, la Serra de Tramuntana o los lugares de postal. Lo que de verdad nos hizo sentir en casa fue la gente. Nos habéis conquistado el corazón.Hoy tenemos una niña mallorquina, pero en realidad somos cinco mallorquines de adopción… y lo que es mejor: cinco mallorquinistas para toda la vida".

"Es algo que nadie nos podrá quitar"

Afirma también que se marcha orgulloso de todo lo que ha conseguido con el Mallorca: "Dos ascensos, 282 partidos oficiales con esta camiseta, participar más o menos, en un gol cada cuatro partidos entre goles y asistencias. Convertirme en el máximo asistente de la historia del Mallorca. Jugar una Supercopa de España y una final de Copa del Rey. Y poder cumplir el sueño de marcar en una final de Copa. Todo eso se queda conmigo, con mi mujer y con mis hijos para siempre. Es algo que nadie nos podrá quitar".

Agradeció también haber coincidido con compañeros, cuerpos técnico y empleados de la entidad bermellona: "Quiero dar las gracias a todos los empleados del club: los que no salen en las fotos, pero sin los que nada funciona. Utilleros, fisios, médicos, gente de oficinas, de mantenimiento… gracias por vuestro trabajo, por vuestro cariño del día a día. Gracias también a todos mis compañeros, a todos los que han pasado por el vestuario en estos siete años y medio. Ojalá guardéis un buen recuerdo de mí. He intentado ser un buen profesional, un buen compañero y, cuando me tocó, un buen capitán. Si en algo pude ayudaros, si en algo pude ser ejemplo, me doy por satisfecho.Gracias a todos los cuerpos técnicos con los que he coincidido estos años. He aprendido muchísimo de cada uno: de fútbol y también de vida".

"Aprovecho también para pedir disculpas si en algún momento he fallado, si he sido demasiado intenso, si me he equivocado en las formas. Soy una persona imperfecta, como cualquiera.Pero sí creo honestamente que, en estos siete años y medio, las veces que me he podido equivocar ha sido defendiendo al club y al grupo", cuenta y añade: "También siento que, en esta última situación, he pagado un precio demasiado alto… pero lo acepto, lo respeto y sigo adelante sin rencor, con la conciencia tranquila de haber dado siempre todo por este escudo".

"Ojalá la vida nos vuelva a cruzar"

Manda también un mensaje a la afición: "Solo puedo decirle gracias. Gracias por cada aplauso, por cada bronca cuando hacía falta, por cada vez que empujasteis al equipo cuando las piernas ya no tiraban. Ha sido un orgullo dejarme el alma por vosotros. No es fácil despedirse del lugar en el que has sido tan feliz, pero me voy con la cabeza alta y el corazón lleno. El día que vuelva a sentarme en la grada, lo haré como lo que ya soy: un mallorquinista más.

También deja claro su deseo de regresar en algún momento al Mallorca: "Ojalá, en un futuro, la vida nos vuelva a cruzar. Me gustaría que este no fuera un adiós definitivo, sino un hasta luego. Ojalá algún día pueda volver aquí para defender este escudo desde el banquillo, como entrenador. Ens veurem prest. Visca el Mallorca".