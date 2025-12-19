Adiós a un 2025 irregular del Mallorca, por Gabriel Forteza

El Real Mallorca cierra el año natural con cuatro partidos consecutivos sin perder, aunque el balance de puntos es escaso al sumar solo un triunfo y tres empates. En Mestalla, contra el Valencia, un empate hubiera sido bueno en cualquier momento de la historia, pero en este, creo que pescar en río revuelto era factible.

Los de Arrasate se adelantaron en el marcador, pero un paso atrás propio, unido al empujón del Valencia, tuvieron a los bermellones demasiado tiempo desbordados defendiendo como en un patio de colegio. Tras el empate de los locales, prometo que estaba convencido de que llegaría el segundo y que el año acabaría como empezó, perdiendo.

Pero como el Valencia tampoco está para demasiados trotes, la cosa acabó con el empate mencionado anteriormente. Así se acaba un 2025 nefasto con solo 8 victorias en 39 partidos, números maquillados con 12 empates, pero con 19 derrotas.

No son buenos números, pero son lo que coinciden con una mala segunda vuelta de la temporada pasada y una primera vuelta muy irregular en el presente campeonato. Hacen falta cosas, futbolísticas y anímicas para que no se deba sufrir a final de temporada, y una de esas cosas pasa por el mercado invernal. El Mallorca tiene tres fichas libres. Dejamos el campo por los despachos. Seguiremos informando.