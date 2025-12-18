Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | RCD Mallorca

Los Veteranos del Mallorca celebran su tradicional comida navideña

Futbolistas que han defendido la camiseta bermellona como Francisco 'Chichi' Soler, Jovan Stankovic, Gustavo Siviero, Pedro del Campo o Xisco Campos han sido algunas de las figuras presentes

Los Veteranos del Mallorca posan en la grada de Son Moix.

Los Veteranos del Mallorca posan en la grada de Son Moix. / RCDM

Jaume A.

Este jueves ha tenido lugar en la Sala 1916 del Estadi Mallorca Son Moix la tradicional comida navideña organizada por la Associació d'ex-jugadors del Real Mallorca.

Alrededor de un centenar de personas, entre exfutbolistas, representantes políticos, trabajadores del club, alfonsinos, peñistas, miembros de medios de comunicación y otros invitados han disfrutado de una jornada llena de mallorquinismo, recuerdos y reencuentros.

El presidente de la asociación y exjugador, Francisco 'Chichi' Soler; el CEO de Negocio, Alfonso Díaz; el director de Fútbol, Pablo Ortells, y otros futbolistas que han defendido la camiseta bermellona como Jovan Stankovic, Gustavo Siviero, Pedro del Campo o Xisco Campos han sido algunas de las figuras presentes.

19a9090a 569f 4f69 99e8 b85f3396fb2a 466

L' associació d'ex-jugadors del Real Mallorca, en la Sala 1916 del Estadi de Son Moix. / RCDM

Soler ha pronunciado un discurso en el que ha recordado a los que lamentablemente ya no están, ha puesto en valor días como los de hoy y ha celebrado el momento que vive el Mallorca como club, que vive, por ejemplo, su quinta temporada consecutiva en Primera División.

