Fútbol | RCD Mallorca
Los Veteranos del Mallorca celebran su tradicional comida navideña
Futbolistas que han defendido la camiseta bermellona como Francisco 'Chichi' Soler, Jovan Stankovic, Gustavo Siviero, Pedro del Campo o Xisco Campos han sido algunas de las figuras presentes
Este jueves ha tenido lugar en la Sala 1916 del Estadi Mallorca Son Moix la tradicional comida navideña organizada por la Associació d'ex-jugadors del Real Mallorca.
Alrededor de un centenar de personas, entre exfutbolistas, representantes políticos, trabajadores del club, alfonsinos, peñistas, miembros de medios de comunicación y otros invitados han disfrutado de una jornada llena de mallorquinismo, recuerdos y reencuentros.
El presidente de la asociación y exjugador, Francisco 'Chichi' Soler; el CEO de Negocio, Alfonso Díaz; el director de Fútbol, Pablo Ortells, y otros futbolistas que han defendido la camiseta bermellona como Jovan Stankovic, Gustavo Siviero, Pedro del Campo o Xisco Campos han sido algunas de las figuras presentes.
Soler ha pronunciado un discurso en el que ha recordado a los que lamentablemente ya no están, ha puesto en valor días como los de hoy y ha celebrado el momento que vive el Mallorca como club, que vive, por ejemplo, su quinta temporada consecutiva en Primera División.
- Valery desvela el calvario que vivió en su etapa en el Mallorca
- Un empate del Mallorca para echarse a temblar
- Bajonazo en Son Moix
- Estos son los horarios para Real Mallorca y Atlético Baleares en la Copa del Rey
- Y justo ahora se tiene que ir Mascarell
- Arrasate, sobre la situación que vivió Valery en el Mallorca: 'Que esté jugando y hable de estas cosas es una muy buena noticia
- El 'baby-Mallorca' irrumpe con fuerza
- Mascarell se viste de héroe en la victoria del Mallorca contra el Elche