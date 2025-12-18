La preparación física del Mallorca queda en entredicho

La eliminación copera del Mallorca ante el Deportivo de La Coruña vino dada, entre otros factores, por los cambios. Mientras que los del conjunto gallego dieron un aire fresco al equipo, los de los bermellones no aportaron prácticamente nada. La realidad es que es difícil que las sustituciones aporten algo cuando tres de ellas son de carácter defensivo. Y más, cuando las cinco fueron obligadas. Sí, las cinco. Así lo admitió Jagoba Arrasate en los micrófonos del club tras el encuentro. La única modificación con un tinte ofensivo fue la de Jan Virgili en el minuto 82.

El martes se vio una de las grandes costuras de este Mallorca: además de que los suplentes no dieron el nivel, varios de ellos no fueron capaces de soportar un partido entero ante un equipo de Segunda. De hecho, los gallegos también apostaron por muchos de sus futbolistas menos habituales y tuvieron el 42 % de la posesión, es decir, que tuvieron que correr más tiempo que su rival detrás del balón.

Un argumento puede ser que haya jugadores que no tengan el fondo físico necesario debido a que no están acostumbrados al ritmo de competición por lo poco que juegan, pero llama mucho la atención que todos fueran por molestias o fatiga. Y eso que ahora hay cinco y no tres como en antaño.

Esto invita a pensar que la preparación física de los bermellones es deficiente. Y no solo por lo ocurrido el martes, que también. Según una infografía mostrada por DAZN justo antes del partido del pasado sábado ante el Elche, el conjunto de Arrasate es el equipo que menos corre de toda la Liga. Además, presenta las peores cifras tanto en esfuerzos por encima de los 21 km/h como en sprints que superan los 24 km/h. En términos globales, el Mallorca es también el penúltimo en el porcentaje de kilómetros recorridos corriendo durante los partidos. Los datos de DAZN añadían, además, que el cuadro balear es penúltimo en pases por minuto, una estadística que apunta a otro de los grandes problemas de los bermellones, aunque no corresponda a esta cuestión. Son datos que distan mucho de la intensidad que suelen tener los equipos de Arrasate.

De ahí que pueda cuestionarse la apuesta del de Berriatua de la llamada ‘unidad B’, que quedó en entredicho en el momento en el que jugadores como Pablo Torre, Javi Llabrés, Toni Lato o Mateu Morey no pudieron aguantar los 90 minutos. Otro de los que pedía el cambio a gritos, aunque finalmente no fuese sustituido, fue Asano. El japonés creó casi todo el peligro del Mallorca en la primera parte, sin acierto en el remate, pero en la segunda bajó mucho su nivel. Arrasate ya dijo después de que se lesionase ante el Alavés que es «un jugador de 60 minutos».

Está claro que, dada la situación clasificatoria en Liga, el partido importante es el de Mestalla de este viernes. Pero equipos como el Barcelona o el mismo Valencia usaron muchos de sus jugadores titulares para pasar sus respectivas eliminatorias ante rivales de menor categoría. El debate reside en si Arrasate debería haber hecho lo mismo. Sobre todo, teniendo en cuenta que tras el encuentro ante el conjunto ‘che’ habrá más de dos semanas de descanso.

Es evidente que después de los lamentos públicos del preparador en Riazor por la poca resistencia de algunos futbolistas de la ‘unidad B’, todo apunta a que en el último partido de 2025 ocuparán un puesto en el banquillo. Lo contrario sería una sorpresa.