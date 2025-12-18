El Mallorca le pone a Dani Rodríguez la cláusula del miedo

El Mallorca se quiere proteger ante la salida de Dani Rodríguez. El club bermellón le ha puesto una cláusula del miedo al futbolista de Betanzos para no enfrentarse a él en el caso de que fiche por un equipo de Primera División.

Es una condición habitual entre cesiones, pero la entidad palmesana no quiere correr ese riesgo porque conocen a la perfección de que Dani Rodríguez es un futbolista capaz de desequilibrar un encuentro.

El Mallorca ha anunciado oficialmente la salida del jugador gallego esta tarde tras firmar por la mañana la rescisión del contrato. Esta solución responde a las ganas de Dani Rodríguez de volver a sentirse futbolista después de acumular cuatro meses sin tener ningún minuto a las órdenes de Jagoba Arrasate.

El jugador gallego ha agradecido a la afición y al club su paso de siete años y medio: "La única palabra que se me repite es gracias. Lo único que le puedo dar a la gente, a la afición, no solo a los mallorquinistas, sino también a los mallorquines en general, son las gracias. Hemos sido muy felices durante tanto tiempo".

Dani Rodríguez ha explicado lo privilegiado que se ha sentido en la isla junto a su familia: "Mi mujer, mis hijos y yo somos unos privilegiados por haber estado tanto tiempo en una isla tan bonita como esta. Solo puedo dar gracias porque su cariño me ha llegado desde el primero hasta el último día. Yo espero haber devuelto ese cariño a base de trabajo, de sacrificio y de darle valor a cada día que me ponía esta camiseta. La he defendido durante muchos partidos y creo que desde el primer día y hasta el último la he defendido como he podido y como he sabido".