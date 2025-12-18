Jagoba Arrasate: "Si ganamos al Valencia serían otras Navidades"

Jagoba Arrasate califica el partido que disputará el Mallorca este viernes en Mestalla como “muy importante”. Tras un 2025 y una primera vuelta del campeonato que no está siendo la deseada para los bermellones, el de Berriatua quiere cerrar el año con una victoria.“Está siendo una primera vuelta dura para todos. Si ganamos mañana, consigues 20 puntos, creo que daríamos un salto cualitativo y serían otras Navidades, las cosas como son. Y si pierdes, como hay mucho tiempo hasta el siguiente partido, te vas comiendo la cabeza. Entonces, yo creo que es un partido muy importante”, ha declarado el entrenador en la rueda de prensa previa al choque ante el Valencia.

El cuadro balear afronta el duelo contra el conjunto ‘che’ tras el varapalo de la eliminación copera ante el Deportivo. “Fue un palo duro, como no puede ser de otra manera, pero nos tenemos que recuperar ya, anímicamente primero y físicamente también. No tenemos prácticamente tiempo de preparar el partido como le pasa al Valencia y tenemos que enfocarlo sabiendo que es un partido muy importante. Es el último del año y tenemos que hacer un esfuerzo para terminar con un buen resultado”, ha comentado Jagoba.

Tras haber jugado el martes y no haber podido regresar a la isla hasta el miércoles mediodía debido a la niebla, el Mallorca llega a este encuentro con poco descanso: “Somos el único equipo que va a jugar martes y viernes dos veces y además con partidos fuera de casa. Estuvimos en el aeropuerto hasta las tantas, hasta que ya tuvimos que volver al hotel y descansar de aquella manera. Llegar ayer a la tarde a entrenar no es lo mejor. Tenemos que olvidarnos un poco de eso y hacer un último esfuerzo, porque el partido de mañana lo requiere así. No es la mejor manera de prepararlo, pero es lo que toca y tampoco queremos excusas”.

Arrasate ha querido pronunciarse también sobre el tema físico, desmintiendo una infografía que sacó DAZN antes del partido ante el Elche que indicaba que los bermellones eran el último equipo en cuanto a distancia recorrida y el que peores números registraba en esfuerzos a alta velocidad del campeonato: “Se habla mucho y han salido unos datos que no son ciertos. Hay que tener mucho más rigor que lo que están mostrando algunos. Nosotros tenemos los datos de Mediacoach y en esos datos que he visto y que han salido publicados en un medio de televisión no nos computan un partido. En lo que es sobre todo distancia y alta intensidad, no sé si estamos el duodécimo o el decimotercero. Incluso desde que hicimos el clic aquel en la jornada siete, estamos en el top ten”.

“Por otra parte, es verdad que el otro día los cinco cambios son obligados y nos trastocan los planes. Entonces, en eso le tenemos que dar una vuelta a todos. Tenemos que mejorar esa faceta. Hay casos como el del otro día que no pueden ser y entre todos tenemos que mirar, analizar y mejorar”, ha añadido el técnico.

Sobre el Valencia, el entrenador vasco considera que será un partido difícil a pesar del ruido externo que pueda haber con la situación que vive el conjunto ‘che’, decimoséptimo y empatado a puntos con el descenso: “Es un equipo del que se habla mucho de que puede haber tensión, pero en los momentos de verdad Mestalla aprieta mucho. Es el último partido del año antes de Navidad .Seguro que va a haber un buen ambiente, ellos van a apretar. Tenemos que hacer un buen partido si queremos ganar, pero de ganar sí que creo que daríamos un salto muy importante”.

La convocatoria para este choque es la misma que ante el Elche. Estaba la duda de Manu Morlanes, que salió con molestias en el duelo ante los ilicitanos y fue baja en la Copa, pero el maño podrá estar finalmente en Mestalla: “Manu hoy se va a probar. Es verdad que ha hecho un trabajo individual estos días y hoy veremos cómo está y si nos puede ayudar mañana. Y los demás, es que no han pasado cuarenta y ocho horas. Entonces, hay que ver sobre todo esos jugadores que fueron sustituidos, a ver cómo pueden estar”.

Con tan solo cuatro puntos sumados a domicilio, muy lejos de los 13 logrados en casa, Jagoba espera poder dar un paso adelante lejos de Son Moix: “Los resultados están siendo mejores, pero fuera de casa nos está faltando, Ganamos en Sevilla, puntuamos en Oviedo, pero sin hacer un buen partido y creo que el equipo necesita fuera de casa reencontrarse un poco y hacer un buen partido. Ojalá sea mañana”.

Para terminar, el técnico bermellón ha hecho una pequeña valoración sobre lo que ha sido el 2025 para el Mallorca: “Si ganamos mañana será mejor seguro, pero el balance que hago es que el 2026 tiene que ser mejor que el 2025”.