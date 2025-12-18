Dani Rodríguez, sobre su salida del Mallorca: "La única palabra que se me repite es gracias"

Dani Rodríguez ya se ha despedido oficialmente del Mallorca. El club bermellón ha lanzado un comunicado "agradeciendo" al futbolista de Betanzos "su desempeño" en el club tras siete temporadas y media. El gallego se ha marchado de la entidad renunciando a una gran parte del sueldo que le quedaba por recibir hasta la finalización de su contrato en junio de 2026. Su deseo de volver a sentirse futbolista ha inclinado la balanza para tomar la decisión.

Después de lanzar dos comunicados públicos cargando contra Arrasate, el gallego fue suspendido de empleo y sueldo diez días y, desde entonces, no ha contado para el técnico de Berriatua. Durante casi cuatro meses no ha entrado en ninguna convocatoria.

Después de firmar la rescisión de su contrato, Dani Rodríguez se ha querido despedir de la afición con unas sentidas declaraciones: ""La única palabra que se me repite es gracias. Lo único que le puedo dar a la gente, a la afición, no solo a los mallorquinistas, sino también a los mallorquines en general, son las gracias. Hemos sido muy felices durante tanto tiempo. Mi mujer, mis hijos y yo somos unos privilegiados por haber estado tanto tiempo en una isla tan bonita como esta. Solo puedo dar gracias porque su cariño me ha llegado desde el primero hasta el último día".

El jugador de Betanzos desea que ese sentimiento mutuo haya sido correspondido: "Espero haber devuelto ese cariño a base de trabajo, de sacrificio y de darle valor a cada día que me ponía esta camiseta. La he defendido durante muchos partidos y creo que desde el primer día y hasta el último la he defendido como he podido y como he sabido".

No ha querido finalizar su despedida sin recordar los grandes momentos que vivió defendiendo la camiseta del Mallorca: "El primer ascenso fue mágico para todos, no solo para mí. Y mi primer gol en Primera, que fue justo a la vuelta de Primera División. Y creo que uno de los momentos más mágicos y que casi se culminan es ese gol en la final de la Copa del Rey. Es un momento mágico. Ese ruido de la gente, cómo gritó el gol y todo el ruido de los mallorquinistas, de los veinte mil que había allí. Es un momento único".