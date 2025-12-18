Dani Rodríguez rescindirá con el Mallorca
El jugador firmará en Son Moix en las próximas horas el fin de su vinculación con la entidad bermellona
Palma
Dani Rodríguez dejará de pertenecer al Mallorca en las próximas horas. Como ha adelantado Ser Deportivos Baleares y ha podido confirmar este diario, el jugador de Betanzos se desvinculará del club bermellón en las próximas horas. El futbolista renuncia a una gran parte del sueldo que le queda por cobrar este año para volver a sentirse futbolista.
- Valery desvela el calvario que vivió en su etapa en el Mallorca
- Un empate del Mallorca para echarse a temblar
- Bajonazo en Son Moix
- Estos son los horarios para Real Mallorca y Atlético Baleares en la Copa del Rey
- Y justo ahora se tiene que ir Mascarell
- Arrasate, sobre la situación que vivió Valery en el Mallorca: 'Que esté jugando y hable de estas cosas es una muy buena noticia
- El 'baby-Mallorca' irrumpe con fuerza
- Mascarell se viste de héroe en la victoria del Mallorca contra el Elche