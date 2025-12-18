Dani Rodríguez rescindirá con el Mallorca

Dani Rodríguez dejará de pertenecer al Mallorca en las próximas horas. Como ha adelantado Ser Deportivos Baleares y ha podido confirmar este diario, el jugador de Betanzos se desvinculará del club bermellón en las próximas horas. El futbolista renuncia a una gran parte del sueldo que le queda por cobrar este año para volver a sentirse futbolista.