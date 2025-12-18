Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Negueruela denuncia acosoEstafa inmobiliariaBellasombrasDani RodríguezAtlético Baleares
instagramlinkedin

Dani Rodríguez rescindirá con el Mallorca

El jugador firmará en Son Moix en las próximas horas el fin de su vinculación con la entidad bermellona

Dani Rodríguez, esta pretemporada con el brazalete de capitán.

Dani Rodríguez, esta pretemporada con el brazalete de capitán. / RCDM

César Mateu

Palma

Dani Rodríguez dejará de pertenecer al Mallorca en las próximas horas. Como ha adelantado Ser Deportivos Baleares y ha podido confirmar este diario, el jugador de Betanzos se desvinculará del club bermellón en las próximas horas. El futbolista renuncia a una gran parte del sueldo que le queda por cobrar este año para volver a sentirse futbolista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents