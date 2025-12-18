Dani Rodríguez: una leyenda que mancha su propio legado en el Mallorca

La historia de Dani Rodríguez en el Real Mallorca ha llegado este jueves a su fin. Tras siete temporadas en el club y 282 partidos —cuarto jugador con más encuentros disputados con la elástica bermellona—, 32 goles y 39 asistencias que lo han elevado a la categoría de leyenda para el mallorquinismo, el futbolista de Betanzos abandona la entidad por la puerta de atrás.

En un final tan triste como lógico tras lo sucedido después del choque en el Santiago Bernabéu, el gallego se ha despedido con un vídeo a través de las redes sociales del club: “La única palabra que se me repite es gracias”, ha declarado. A pesar de que su estancia en el Mallorca tenga este desenlace, Dani ha sido siempre ese tipo de jugador enérgico que es capaz de enganchar y conectar con la afición por su garra y su entrega dentro del campo.

Se le podrán reprochar varias de sus actitudes fuera del terreno de juego, que es precisamente el motivo por el que sale de esta manera. Cuestionar a Arrasate tal y como lo hizo no es digno del comportamiento que debería tener un futbolista profesional de 37 años. Pero su aportación al club bermellón durante estos años es innegable. Las estadísticas están ahí, pero su legado va mucho más allá de los números.

Su historia es la personificación de la perseverancia. No llegó a debutar en el fútbol profesional hasta la temporada 2017/18 con el Albacete, club desde el que llegó procedente a la isla un año después. En la 2018/19 fue uno de los grandes artífices de aquel histórico ascenso logrado en la noche mágica de San Juan, marcando un auténtico golazo en la semifinal del play-off precisamente ante su ex equipo.

Disputó su primer partido en Primera División a los 31 años, edad a la que muchos jugadores empiezan su declive. El de Betanzos, no obstante, tenía gasolina de sobra para desplegar el mejor fútbol de su carrera. De hecho, en el regreso de los bermellones a la élite, el gallego tardó tan solo tres minutos en abrir la lata ante el Eibar.

En el recuerdo quedará aquel gol en la final de la Copa del Rey en La Cartuja contra el Athletic. El equipo dirigido por Javier Aguirre en aquel encuentro no pudo llevarse el trofeo a la isla tras caer en los malditos penaltis, pero el nombre de Dani Rodríguez como uno de los goleadores del Mallorca en finales del torneo del K.O., junto al de ídolos como Samuel Eto’o, Walter Pandiani o Jovan Stankovic, quedará impregnado para siempre en la historia del club.

Dani Rodríguez ha sido partícipe de gran parte de los momentos mágicos que ha vivido el Mallorca en la última década. Cuando pasen los años, los aficionados se acordarán más de todo lo que ha dado dentro del campo que de la forma en la que sale. Se mire por donde se mire, este jueves 18 de diciembre es un día triste para el mallorquinismo. Una de sus mayores leyendas en el siglo XXI se marcha por la puerta de atrás y con una despedida fría y distante, impropia de un legado que él mismo ha manchado.