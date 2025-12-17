La unidad B no le pone las cosas difíciles a Arrasate

Los suplentes del Mallorca perdieron su última oportunidad para reivindicarse en Copa. Ninguno hizo méritos suficientes para pelear un puesto en el once titular tras una mala segunda parte en la que fueron superados por el Deportivo. La unidad B sigue sin estar a la altura y parece muy difícil que alguno sea capaz de convencer a Jagoba Arrasate para salir de inicio en algún encuentro en Liga salvo por necesidades obligadas.

Caer ante los gallegos no es un drama, pero sí preocupa el nivel de varios jugadores que, después de una buena primera mitad, se perdieron en el segundo tiempo. Más allá de personalizar en algunas piezas, el juego colectivo bajó en los segundos cuarenta y cinco minutos. No solo fue una cuestión física, sino también propositiva. Pasaron de tener ideas con el balón a perderse ante la presión blanquiazul. Dejaron de morder arriba para recuperar rápidamente la posesión a que los de Hidalgo comenzaran a alargar sus presiones. Tuvieron ocasiones, pero las fallaron todas. Algunos jugadores tendrán difícil volver a salir de inicio en un encuentro esta temporada.

Hay varias posiciones que tienen amo y señor en la plantilla, pero en los puestos que Arrasate tiene más en el aire cada vez tendrá menos dudas. Sobre todo, en el extremo derecho. Ni Asano ni Llabrés ni Antonio Sánchez han demostrado suficiente como discutirle la titularidad a Mateo Joseph a pesar de que juegue reconvertido en el costado diestro. Tuvieron su oportunidad para demostrar que tienen gol y que pueden ser un buen aliado de Muriqi por si algún día baja su gran promedio de cara a portería.

En los demás puestos, solo Pablo Torre tiene la puerta entreabierta a la titularidad. El cántabro gusta al técnico bermellón y, aunque hizo un buen primer tiempo dirigiendo los ataques del Mallorca, se diluyó tras la salida de los vestuarios. Aun así, él compite por un puesto con Sergi Darder que, cuando entró al terreno de juego, tampoco lo mejoró. Torre es quizás el único que salga con más opciones, pero por demérito del artanenc.