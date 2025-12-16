Un Mallorca sin gol se despide de la Copa del Rey

El camino del Real Mallorca en la Copa del Rey ha llegado a su fin. La falta de acierto le condenó ante el Deportivo, que aprovechó una de sus pocas ocasiones para marcar y llevarse la eliminatoria (1-0). Los locales se aprovecharon de una indecisión en la marca de Maffeo y Valjent para adelantarse en el minuto 85. Los de Arrasate, al igual que en la última edición del torneo, se despiden en la ronda de dieciseisavos con un sabor amargo.

Como era de esperar, Jagoba Arrasate apostó por la unidad 'B' ante el Deportivo de la Coruña. El partido importante, por más que la Copa siempre ilusione, es el del viernes en Mestalla ante el Valencia. Sin embargo, Riazor esperaba y, en busca de la sorpresa, modificó el sistema habitual. Del habitual 4-2-3-1 pasó al 4-4-2, colocando a Asano junto a Abdón en ataque, con Antonio en una banda y Llabrés en otra, mientras que Pablo Torre y Samu se repartían el centro del campo.

A falta del gol, el Mallorca fue superior en todo a los locales en el primer periodo. Estuvo serio, concentrado, sin conceder atrás y efectivo en la presión, robando muchos balones en campo ajeno. Ello le permitió pisar el área gallega con frecuencia con Asano como protagonista. Pero eso sí, el acierto lo guardó para otro día.

El nipón tuvo hasta tres ocasiones para marcar gol, pero demostró que la puntería no es su punto fuerte. Y, tras varios desmarques y carreras al espacio, el físico le empezó a faltar. No por nada Arrasate habló de él como un futbolista de solo 60 minutos. Los locales, con muchas rotaciones en el once, jugaron a verlas venir, aunque es cierto que cometieron un gran número de pérdidas y apenas inquietaron a la defensa ni a Bergström, que vivió un primer tiempo muy plácido.

Pasado el primer arreón bermellón, el partido entró en un ritmo algo más monótono, aunque siempre con la sensación de que el Mallorca era superior al Deportivo. Con paciencia, los de Arrasate intentaban encontrar la manera de entrar al área rival, aunque sin desesperarse, sintiéndose más cómodos al contraataque.

Y eso que además estaba como colegiado Ortiz Arias, árbitro de infausto recuerdo en la isla y que permitió demasiadas licencias a los locales sin castigar con tarjeta. De igual manera, no señaló una falta muy clara sobre Mateu Jaume al borde del área.

Javi Llabrés, quizá el futbolista más desconectado del ataque, se empezó a entonar en el tramo final del primer periodo. Un fuerte disparo que repelió Puerto inició otra nueva serie de embestidas de los bermellones, que arrinconaron a los blanquiazules, pero de nuevo la falta de definición impidió que el marcador se moviese antes del descanso.

La segunda parte empezó con un buen susto para el Mallorca. Un mal control de Samu al borde del área a punto estuvo de aprovecharlo Villares con un zapatazo que se estrelló en el palo, mientras que un cabezazo de Quagliata se fue desviado. Pero rápidamente los bermellones tomaron otra vez el control del partido.

Una mala noticia fue la lesión muscular de David López, que obligó a entrar a Valjent. Y poco después llegó una de las más claras con un remate de Abdón de cabeza que se marchó fuera. El paso de los minutos, en los que nada más pasaba, dejaba claro que el Mallorca necesitaba algo más para adelantarse en el marcador. Arrasate metió en el campo a Darder y Maffeo por Pablo Torre y Lato. El lateral catalán, con un disparo al larguero, estuvo a punto del 0-1. Y el Dépor, en la jugada siguiente, a punto del 1-0.

El partido empezó a coger algo más de velocidad y cualquiera de los dos podía encontrar el premio. A falta de diez minutos para el final, Arrasate metió a Virgili y Salhi por Llabrés y Mateu Jaume. Pero lo que llegó fue el tanto del Deportivo. Una pérdida innecesaria de Darder finalizó en un centro de Luismi Cruz que remató Nsongo en el segundo palo. El remate fue al palo y la pelota, tras pasearse por el área pequeña, la empujó al fondo de la portería Noe Carrillo.

Y con cinco minutos para el final, el Mallorca no fue capaz de empatar para ir a la prórroga y se despidió así de la Copa del Rey en dieciséisavos de final, al igual que el curso pasado.