La Copa del Rey se pone seria para el Mallorca

El Real Mallorca no ha tenido tiempo apenas para saborear la alegría de una victoria en Liga, la conseguida este pasado sábado ante el Elche (3-1), y la Copa del Rey ya está en su puerta reclamando su atención. Ya no se trata de un modesto equipo de Regional como el Atlètic Sant Just ni de un histórico venido a menos como el Numancia. El Deportivo de La Coruña, en puestos de ascenso directo a Primera División, le aguarda esta tarde en el emblemático Riazor (19 horas/Movistar) en el choque de dieciseisavos de final.

Obviamente, mejor llegar a este partido con la euforia de la victoria que con el pesimismo de la derrota. Pero apenas ha tenido tiempo el conjunto bermellón de recuperar fuerzas antes de afrontar el primer duelo verdaderamente exigente en el que camino que lleva esta temporada en el torneo del KO.

El conjunto gallego, que tiene en Yeremay a su gran estrella y que cuenta con exmallorquinistas entre sus filas como Stoichkov y Ximo Navarro, se encuentra quizá en su mejor momento en años. Segundo clasificado, la posibilidad del ascenso es muy real para ellos de mantener el ritmo en el campeonato liguero y la Copa no molesta. Además, hay que añadir que para la ciudad y los aficionados, el hecho de medirse al Mallorca, que les privó de subir a Primera en la temporada 2018/19, añade el ingrediente de ‘venganza’ a la ecuación del choque.

Jagoba Arrasate, que entiende la importancia de la Copa del Rey para un equipo como el Mallorca, sabe que los suyos deberán ofrecer su mejor nivel y no conceder tanto como hicieron ante el Numancia en la anterior eliminatoria, en la que acabaron pidiendo la hora. Para el partido, dada la cercanía del duelo ante el Elche y sobre todo teniendo el viernes un partido importantísimo ante el Valencia en Mestalla, hará rotaciones en el once.

En la portería estará Bergström, una vez Leo Román ya se ha recuperado para la Liga. Mateu Jaume en el lateral derecho y Lato en el izquierdo –Mojica no ha estado convocado– con Kumbulla y Valjent en el centro de la defensa. En el centro del campo, ante la ausencia de Mascarell por la Copa África y Morlanes por precaución, no le quedará otra que alinear a Samu Costa, Antonio Sánchez y Pablo Torre. El cántabro arrastra molestias, por lo que también podría entrar Virgili. En bandas todo apunta a que Asano y Llabrés repetirán, con Abdón en punta en la búsqueda de ampliar sus grandes números en la Copa.

Por su parte, el Deportivo quiere reencontrarse con su versión más competitiva tras encadenar dos dolorosas derrotas ante Castellón (1-3) y Real Sociedad B (0-3) en su estadio. En esos dos partidos perdió la pegada y, sobre todo, la solidez defensiva que le había aupado al liderato de la Liga Hypermotion.