Arrasate, tras la eliminación del Mallorca: "Estoy jodido, tenía mucha ilusión"

Jagoba Arrasate no ocultó su decepción tras la eliminación del Real Mallorca en la Copa del Rey. El entrenador bermellón, que lamentó que las molestias musculares le obligaran a hacer cambios forzados y no poder hacer lo que tenía en mente, reconoció que estaba "disgustado" tras el choque ante el Deportivo. «Es una pena, teníamos ilusión. En el primer tiempo hemos hecho las cosas bien, hemos estado serios, hemos estado un puntito por encima de ellos. En el segundo tiempo se ha abierto el partido y no hemos podido hacer los cambios que nos gustaría. Han sido cambios obligados y, cuando parecía que no íbamos a la prórroga, ha llegado ese gol. Es una decepción. Estoy jodido, tenía mucha ilusión", afirmó tras el choque.

«Tenemos que despejar ese balón. Tenemos que aprender para la Liga; en Copa ya no», se lamentó tras el mal despeje de Darder que acabó en el gol de los locales.

Uno de los grandes problemas del Mallorca en Riazor fue, en especial, la falta de acierto ante la mate rival, con el japonés Takuma Asano como protagonista. «En el primer tiempo hemos estado bien y Takuma ha tenido ocasiones como en Soria, pero no ha estado acertado. Se está moviendo bien y le está faltando el gol, y a la gente de ataque eso le da confianza. Es una buena noticia que pueda jugar más de sesenta minutos, pero es verdad que necesita confianza», apuntó.

El preparador de Berriatua afirmó que el vestuario estaba dolido tras la eliminación, pero que deben centrarse ya en el importante choque del viernes ante el Valencia en Mestalla. "«El vestuario está afectado porque a nadie le gusta caer de una competición que es tan bonita. Es una pena. Tenemos que animar a la gente y, a partir de mañana, pensar en el Valencia, que es un partido muy complicado. Tenemos que sacar un buen resultado».