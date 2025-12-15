El Real Mallorca, en la Copa del Rey: Arrasate asegura que ante el Deportivo "toca elevar el nivel"

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ha declarado que ante el Deportivo de La Coruña, su rival de este martes en la eliminatoria de la Copa del Rey, "toca elevar el nivel" en comparación con la anterior ronda de la competición, en la que los isleños eliminaron al Numancia.

"Creo que de Sant Just a Soria tuvimos que elevar el nivel y mañana toca otro escalón, a medida que pasas ronda sube el nivel. Respetamos mucho al Depor y tenemos mucha ilusión nosotros también, la última victoria nos ha chutado mucha energía", ha explicado sobre la trayectoria de su equipo en la Copa.

"Es verdad que a veces el resultado del día anterior te marca, pero pensamos en mañana porque exigirán muchísimo, será un partido muy difícil. Tiene que haber otro cambio de chip del último partido porque lo necesitaremos para pasar de ronda", ha añadido.

Respecto al último precedente entre ambos equipos, que fue la eliminatoria por el ascenso a LaLiga EA Sports de la temporada 18/19, Arrasate no cree que influya: "Yo no estaba aquí y hay muy pocos supervivientes, entiendo que fue muy reñida y buena para el Mallorca, en ese aspecto se tienen que rellenar cosas, se habla pero no creo que ellos piensen en eso, pensarán en hacer un buen partido y pasar", ha asegurado.

El técnico bermellón ha puesto en valor el rival al que se enfrentan: "Jugamos en un estadio de Primera División, ante un rival que puede estarlo y una afición que seguro sí es de Primera División. El contexto es maravilloso, pero es difícil".

Sobre el once titular que sacará en Copa del Rey, el entrenador bermellón no ha querido dar pistas: "Tenemos que sacar un once competitivo y pensar en lo que necesita el equipo mañana, no lo hemos hecho así en los últimos partidos pero ahora sí veo que tenemos que hacerle así", ha señalado.