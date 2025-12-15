Un paso adelante del Mallorca

No fue un partido redondo. Tampoco el más brillante y, no hay que engañar, hasta el minuto 82 la tragedia se mascaba en forma de nuevo empate, con silbidos en ciertos momentos que denotaban unos nervios que iban en aumento en Son Moix. Pero el triunfo del Real Mallorcaante el Elche (3-1) fue importante por el contenido –mantener distancia con el descenso– y, sobre todo, por la forma.

Tanto a Jagoba Arrasate como a sus jugadores se les ha achacado este curso la falta de ambición. Han sido muchos los partidos en los que crear ocasiones de gol con continuidad era un imposible, a lo que había que añadir la falta de acierto. Pero este sábado ante el Elche, más allá de que la victoria no se consiguió hasta el tramo final, el equipo se mostró especialmente lúcido a la hora de atacar y sí que mostró ambición.

«El resultado al descanso era injusto, en el minuto 20 podíamos ir perdiendo 3-0», reconoció Eder Sarabia, técnico de los ilicitanos. Y es que el Mallorca, que le dio la posesión a los visitantes todo el choque, supo cómo gestionar la pelota al recuperarla para salir a la contra. En la primera llegada ya vio que podía ser un día diferente. Jugada individual de Virgili, el niño maravilla, asistencia a Morlanes y gol –el más tempranero en lo que va de Liga al llegar en el minuto 5–. El propio extremo catalán tuvo poco después el segundo con un mano a mano, pero su disparo reventó el palo izquierdo de Peña. Y Muriqi, poco después, no supo definir ante el guardameta en la jugada previa al empate del Elche.

No fue hasta el segundo tiempo cuando los bermellones dieron un paso adelante en la presión. Muriqi avisó por dos veces, pero los tantos de Mascarell tras recuperar la pelota y del propio kosovar aprovechando un centro del tinerfeño hicieron justicia a favor del equipo que más lo intentó. Abdón, en un remate en semifallo, tuvo el cuarto en el descuento.

Esta versión del Mallorca en ataque –de igual manera, se le debe exigir más con el balón ya que no todos los equipos defenderán como el Elche– fue de las que más ha agradado a los aficionados. Ha supuesto un necesario balón de oxígeno y tres puntos que confirman que la progresión del equipo, al menos en cuanto a puntuación, continúa en comparación con el nefasto inicio de Liga.

Y que sirvió, además, para que Son Moix volviera a ver una victoria de los suyos por más de un gol de diferencia, algo que no conseguía desde el curso pasado cuando derrotó a Las Palmas (3-1) el 16 de febrero, hace casi diez meses.

Este impulso, tras dos empates consecutivos, llega en el mejor momento para el conjunto bermellón. El del Elche supuso el inicio a una semana verdaderamente complicada. Mañana toca viajar a Galicia para medirse al Deportivo de la Coruña en la Copa del Rey (19 horas). Y el viernes, apenas sin descanso, tocará visitar Mestalla para jugar ante el Valencia en un duelo directo por la permanencia. Casi nada.