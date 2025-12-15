Horario y dónde ver el Deportivo-Mallorca y el Atlético Baleares-Atlético de Madrid de Copa del Rey

Real Mallorca y Atlético Baleares afrontan esta semana los dieciseisavos de la Copa del Rey. Los bermellones visitan Riazor para medirse al Deportivo de La Coruña, en una eliminatoria que cuenta con el aliciente del último precedente entre ambos: el play-off de ascenso a Primera en el que el conjunto balear remontó el 2-0 de la ida.

Los blanquiazules, por su parte, vivirán una cita histórica para el club ante el Atlético de Madrid como el único superviviente de la Segunda RFEF en la competición. El Estadi Balear contará con un lleno absoluto para la ocasión, con más de 5.000 entradas vendidas para el duelo copero ante los colchoneros.

El turno del Mallorca llegará este martes a las 19:00 horas. El del Atlético Baleares. al día siguiente con el mismo horario: miércoles a las 19:00 horas. Ambos encuentros podrán seguirse a través de Movistar +.