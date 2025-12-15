Gol se escribe con M

La victoria del Real Mallorca sobre el Elche es un gran resultado. Sumar tres puntos se había convertido en imprescindible después de los empates ante Osasuna y Oviedo, y una pequeña manera de darle valor a esas dos igualadas era ganando el siguiente partido, como así ha sucedido.

Pero, sin caer en el resultadismo, también conviene destacar que las formas tuvieron mucho que ver. Hacía tiempo que no veía leer tan bien el partido, su ritmo y sus circunstancias al equipo mallorquinista que llegué a creer que había olvidado ese concepto de saber a quién te enfrentas y cómo debes hacerlo.

Y para rematar la faena, convendría detenerse también en la bella factura de los tres goles. Son tres golazos de grandísimo nivel.

La suma de todo ello hace que el equipo dé un salto en la clasificación, pero también en su estado de ánimo y credibilidad, desde dentro y desde fuera.

Dicho todo esto, que es lo que tiene valor, me voy a detener en esas cositas que, a nosotros, los que escribimos, nos gustan: que Gol, a partir de ahora, se escribe con M: la de Morlanes, la de Mascarell y la de Muriqi, sin olvidar que es del Elche, en propia portería de un bermellón, fue obra de Maffeo.

Sé que es una chorrada, pero es guanyar fa riure.

Cosas del fútbol y de los que lo contamos. Ahora el Depor en la Copa y después el Valencia en la liga. ¿Con qué letra se escribirán los goles?