Lío entre el Racing y el Barcelona por el mallorquinista Pablo Torre

El Racing de Santander está con la mosca detrás de la oreja con el Barcelona por la operación de venta de Pablo Torre al Mallorca, según ha desvelado el periodista Pablo Puente. El club azulgrana no comunicó oficialmente cantidades, pero se supo que fue por unos 5 millones de euros (exactamente 4,95), es decir, por casi el mismo montante por el que lo había comprado el Barça al Racing de Santander en marzo de 2022. En aquella ocasión, las cifras sí fueron oficiales: 5 millones fijos más variables que podían ascender a los 20.

Esta coincidencia de cantidades deja al Racing de Santander, el club en el que se formó el centrocampista, sin posibilidad de percibir nada por el traspaso al Mallorca. Los cántabros se habían asegurado una plusvalía que, al no existir, les impide recibir cantidad alguna. Y de ahí el enfado y el origen de la denuncia.

El tema fue tratado en la junta de accionistas del Racing de Santander. El presidente de la entidad, Manolo Higuera, anunció que el club cántabro había enviado un burofax al Barcelona y que reclamarían a LaLiga "lo que creemos que es un derecho económico sobre ese traspaso. Es una operación hecha de mala fe para perjudicar a un tercero”.

Lo que argumenta el Racing es que el Barça ha tasado en 10 millones de euros al jugador, porque esta es la cantidad estipulada en la opción de recompra por parte del club azulgrana, y consideran que este sería el precio real del traspaso. Y en este caso, sí habría plusvalía.

De todas maneras, es un argumento que desde el club azulgrana se considera difícil de sostener, pues lo que hay que valorar es la cantidad por la que se ha traspasado al jugador, que es de 4,95 millones de euros, y no por la que el Barça tiene la opción de recompra.

De las variables que se ejecutaron en el contrato de Pablo Torre al Barcelona cuando fue comprado del Racing de Santander, la única que se llegó a cumplir fue la del millón de euros cuando cumplió 10 partidos oficiales con el Barça con al menos 45 minutos para ser contabilizados. El de Soto de la Marina se marchó del Barça con 27 partidos disputados, pero solo diez superando los 45 minutos. Marcó 5 goles y repartió 4 asistencias.

Este curso, en el Mallorca, no está a la altura de las expectativas que había despertado su llegada a Son Moix, al menos de momento. Hasta ahora apenas ha participado en quince partidos, siete de ellos como titular, para un total de 624 minutos en los que todavía no ha marcado.